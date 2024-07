Jetzt für alle: Apple gibt neue Software frei

Nach bereits drei Entwicklerversionen hat Apple vor einigen Stunden die erste öffentliche Beta seiner kommenden Betriebssysteme vorgestellt. Du kannst damit ab sofort iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 und die HomePod Software 18 testen. Für Besitzer einer Vision Pro gibt es keine öffentliche Testversion. Interessierte Nutzer müssen hier also weiterhin auf die Entwickler-Beta ausweichen.

Voraussetzung zur Installation der nun verfügbaren Public Beta von iOS 18 ist die Anmeldung auf Apples Seite für das Programm. Hier erfährst du auch noch einmal die wichtigsten Informationen. Wie in der Vergangenheit solltest du dir gut überlegen, ob du dein iPhone oder iPad für den Test nutzen willst.

Da es sich um eine Beta handelt, kommt es immer wieder vor, dass sich Fehler einschleichen. Das ist der Sinn und Zweck dieser Vorschauversionen. Apple erlaubt dir einen ersten Blick auf die Software und du kannst dann dabei helfen, etwaige Probleme zu finden und zu melden. Das bedeutet auch, dass insbesondere Banking-Apps in der Vergangenheit regelmäßig für Schwierigkeiten sorgten. Bislang ist das bei iOS 18 offenbar größtenteils nicht der Fall, wie ein Blick auf eine inoffizielle Liste (in-)kompatibler Apps zeigt.

Auch bei unseren Tests gab es bislang keine Probleme mit den Apps der Sparkassen oder der DKB. Entwickler dieser Anwendungen könnten sich aber bis zur Vorstellung der finalen Version im Herbst noch dazu entscheiden, eine Nutzung in der iOS 18 Beta aktiv zu verhindern.

Findest du ein Problem mit der neuen Software, kannst du dies über den mitgelieferten Feedback-Assistenten bei Apple melden. Diese App ist Teil von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. Wenn du einen Fehler in tvOS, watchOS oder der HomePod-Software findest, kannst du den Assistenten auf einem dieser Geräte nutzen. Es existiert aber auch eine Web-Version.

Apple rät davon ab, die Betas auf Geräten zu installieren, die für Produktionszwecke eingesetzt werden und geschäftskritisch sind. Hast du aber beispielsweise ein altes iPhone oder iPad, welches nicht kritisch ist, bietet sich hier eine Installation an. Die Auswahl zur Installation gelingt auf allen Geräten – egal ob iPhone, Mac oder Apple Watch – über das integrierte Software-Update. Hier kannst du beispielsweise die iOS 18 Public Beta auswählen. Danach kann der Download beginnen.

Die Auswahl der öffentlichen Beta-Version von iOS 18 gelingt direkt in den Einstellungen

Während du iPhone, iPad oder Mac auf die aktuelle stabile Version von iOS oder macOS downgraden kannst, existiert diese Option bei watchOS nicht. Auf der Apple Watch kannst du lediglich neue Versionen einspielen. Wenn es also Probleme gibt und du von der watchOS 11 Beta auf watchOS 10 zurückwillst, bleibt dir nur der Besuch in einem Apple Store.

Entwickler-Beta oder öffentliche Beta?

Einige Nutzer dürften sich nun wundern, was denn genau der Unterschied zwischen der Entwickler und Public Beta ist? Im Grunde handelt es sich um dieselbe Software. Dies ist unter anderem an der sogenannten Build-Nummer zu erkennen, die bei iOS 18 Dev Beta 3 oder Public Beta 1 aktuell 22A5307i lautet. Sie ist also identisch bei beiden derzeit verfügbaren Vorschauversionen.

Der Unterschied ist jedoch, dass Apple ein Update der Entwicklerversion in der Regel einige Stunden oder Tage vor der Public Beta veröffentlicht. Sollte es also ein gravierendes Problem geben, sind Nutzer der öffentlichen Variante nicht direkt betroffen. Apple hat damit Zeit, entweder eine neue Version von iOS 18 zu bauen und/oder das betroffene Update gar nicht erst an die öffentliche Beta zu verteilen.