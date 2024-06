iOS 18: Diese iPhones erhalten das große Update

Im Gegensatz zu anderen Herstellern macht Apple keine konkreten Versprechungen dazu, wie lange etwa die hauseigenen Smartphones mit (Sicherheits-)Updates versorgt werden. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen hier sparsam ist. So lieferte Apple beispielsweise für das mittlerweile fast neun Jahre alte iPhone 6s im vergangenen März noch einen Sicherheitspatch in Form von iOS 15.8.2. Wenn es jedoch um neue Funktionen geht, landen alte Modelle schneller auf dem Abstellgleis. In diesem Jahr hat Apple mit iOS 18 aber gute Nachrichten für dich. Etwas schlechter sieht es beim iPad aus.

iOS 18 und alte iPhones: So sieht es in diesem Jahr aus

Wie im vergangenen Jahr mit iOS 17 ist mindestens wieder ein iPhone XR oder iPhone SE (ab der 2. Generation) die Mindestvoraussetzung. Wenn du also iOS 18 nutzen willst, brauchst du ein Apple-Smartphone aus dem Jahr 2018 oder neuer. Das Unternehmen zieht die Grenze damit erneut bei Handys mit dem A12-Bionic-Chip – ältere Chips werden hier nicht mehr unterstützt. Kurzum: Läuft auf deinem iPhone iOS 17 wird es auch mit iOS 18 kompatibel sein.

In diesem Jahr wird es jedoch etwas komplizierter. Aufgrund vieler KI-Features in iOS 18 werden diese Funktionen in älterer Hardware nicht vorhanden sein. Um diese als „Apple Intelligence“ bezeichneten Features nutzen zu können, brauchst du also ein neueres iPhone. Aktuell wird nur das iPhone 15 Pro und Pro Max gelistet, da es den A17-Pro-Chip bietet. Bei iPad und Mac setzt Apple mindestens einen M1 oder neuer voraus.

iPadOS 18: Aus für diverse ältere Tablets

Beim iPad sieht die Lage etwas schlechter aus. Im Gegensatz zu iOS 18 schiebt Apple einige Tablet aufs Abstellgleis. Betroffen sind das iPad Pro 10.5, das iPad Pro 12.9 (2. Generation) und das iPad (6. Generation) mit A10-Fusion-Chip.

Die Liste der mit iPadOS 18 kompatiblen Apple-Tablets sieht damit wie folgt aus:

iPad ab 7. Generation

iPad mini ab 5. Generation

iPad Air ab 3. Generation oder M2

iPad Pro 11-Zoll

iPad Pro 12,9-Zoll ab 3. Generation oder iPad Pro M4

Auch hier gibt es – wie bei iOS 18 – eine Reihe von AI-Funktionen, die nicht auf allen Tablets verfügbar sein werden.

Mac und Apple Watch

Neben iOS 18 und iPadOS 18 hat Apple auch neue Software für den Mac und die Apple Watch vorgestellt. Auf der folgenden Hardware wird macOS XXXXX lauffähig sein:

MacBook Air: 2020 und neuer

MacBook Pro: 2018 und neuer

iMac: 2019 und neuer

iMac Pro: 2017

Mac mini: 2018 und neuer

Mac Studio: 2022 und neuer

Mac Pro: 2019 und neuer

Bei der Smartwatch unterstützt das Unternehmen die Apple Watch Series 6 und neuer. Es entfallen also die Series 4 und 5. Beim SE-Modell wird auch nur noch die zweite Generation aus dem Jahr 2022 das Update auf watchOS 11 erhalten.