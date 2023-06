iOS 17: Das sind die Neuheiten für dein iPhone im Überblick

iOS 17 ist das nächste Betriebssystem für dein iPhone. Mit dem großen Update kommen neue Funktionen für zahlreiche Apps und System-Funktionen auf dein iPhone. Viel Neues gibt es für die Kommunikations-Apps und AirDrop. Doch lernt dein iPhone auch ein spannendes Feature, für wenn es gerade nicht in Verwendung ist.

Telefon, Nachrichten und FaceTime

Eine größere, optische Neuerung sind die sogenannten Kontakt-Poster. Sie ersetzen die bisherigen Kontaktfotos. Für jeden Anrufer kannst du ein individuelles Poster mit Foto, Schriftart und Text festlegen. Statt einem Foto lassen sich auch Animojis für die Personen einspeichern. Die Funktion wird über die Kontakte-App verwaltet und steht auch für Drittanbieter offen. Heißt, du siehst das neue Layout auch bei Anrufen per WhatsApp, Telegram und Co.

Mit Live-Voicemail siehst du ein Echtzeit-Transkript, wenn jemand dir gerade eine Nachricht hinterlässt. So kannst du noch entscheiden, den Anruf doch anzunehmen. Für FaceTime führt Apple ebenfalls eine Mailbox ein. Mit dieser kann man bei Video-Anrufen auch eine Video-Nachricht hinterlassen, sollte der Gesprächspartner nicht drangehen. Mit Reaktionen wie Herzen, Ballons oder Feuerwerk kann man zudem während Anrufen seine Emotionen ausdrücken. Dies funktioniert sogar mit Videochat-Apps anderer Anbieter.

Auch für iMessage gibt es eine neue Funktion. Diese hört auf den Namen Wegbegleitung. Startet man die Funktion, werden ausgewählte Freunde automatisch informiert, wenn man am Ziel angekommen ist. Gibt es eine Verzögerung, fragt das iPhone erst beim Nutzer nach. Erfolgt keine Reaktion, werden Standort und andere nützliche Daten an die ausgewählten Freunde übermittelt. Ebenfalls neu sind Sticker. So ist nun jedes Emoji als Sticker verfügbar. Zudem lassen sich eigene Sticker aus Fotos erstellen und in allen Messenger-Apps verwenden.

Die neuen Check In Funktion von iOS 17 im Einsatz

iOS 17 revolutioniert AirDrop

Mit AirDrop lassen sich Dateien extrem einfach mit Personen in der Nähe teilen. In iOS 17 bekommt die Funktion ein großes Upgrade. So lässt sich AirDrop einfach durch das Gegeneinanderhalten von zwei Geräten starten. Ebenfalls praktisch: Hält man zwei iPhones oder Apple Watches ohne Inhalt zum Teilen gegeneinander, schlägt das Gerät automatisch vor, die Kontakt-Informationen auszutauschen.

Auch bei der Stabilität der Verbindung gibt es eine Verbesserung. Sollte der Empfang beim Senden abbrechen, etwa weil man sich zu weit voneinander entfernt, werden die Dateien automatisch verschlüsselt über die Cloud weitergesendet.

Dein iPhone wird zum Smart Display

Eine komplett neue Funktion in iOS 17 ist, dein iPhone beim Laden in ein Smart Display zu verwandeln. Sobald du das iPhone auf einem MagSafe-Dock im Querformat auflädst, wird es automatisch zu einem smarten Display. Neben der Uhrzeit stehen auch Anrufe, große Benachrichtigungen sowie alle iOS-Widgets zur Verfügung.

Mit iOS 17 wird dein iPhone zum Smart Display

Auf älteren iPhones wird die Funktion durch Tippen auf das Display aktiviert. Beim iPhone 14 Pro ist sie hingegen dauerhaft verfügbar. Wahlweise kannst du dein iPhone auch hands free mit Siri verwenden. Siri hört mit iOS 17 übrigens auch direkt auf „Siri“ statt „Hey Siri“.

iOS 17 bringt neue App

Auch eine komplett neue App hat iOS 17 im Gepäck. Diese hört auf den Namen „Tagebuch“ und tut genau das. Über den Tag werden automatisch Dinge wie die gehörte Musik, aufgenommene Fotos, Standorte, Fitness-Daten, kontaktierte Personen und mehr gesammelt. Anschließend kannst du wählen, welche Informationen davon in dein Tagebuch übernommen werden sollen und einen Text dazu verfassen. Auch Apps von Drittanbietern können ihre App an die Tagebuch-Funktion andocken.

Die neue Tagebuch-App

Viele, viele weitere Funktionen

In iOS 17 stecken noch viele, viele weitere kleine Funktionen, die dein iPhone besser machen sollen. Etwa bietet die Health-App nun neue Features für mentale Gesundheit, Apple Karten bieten einen Offline-Modus und AirTags können mit anderen Personen geteilt werden. Auch hat Apple die Autokorrektur und das Diktieren deutlich verbessert, sowie das Wechseln zwischen Geräten mit AirPods optimiert.

Wann kommt iOS 17 auf mein iPhone?

Für registrierte Entwickler ist iOS 17 ab sofort verfügbar. Dieser Zugang kostet jedoch 99 Dollar pro Jahr und ist für Programmierer von Apps gedacht. Interessierte Nutzer können eine Beta des neuen Systems ab kommendem Monat ausprobieren.

Für alle Nutzer steht das große Update im Herbst zum kostenfreien Download bereit. In der Regel wird der finale Termin bei der Vorstellung der neuen iPhones im September genannt und liegt wenige Tage vor Marktstart der neuen Telefone.

Drei iPhones unterstützten iOS 17 nicht mehr: So verbleiben das iPhone 8, iPhone 8 Plus und das iPhone X auf der aktuellen Version. Für alle anderen iPhones, auf denen derzeit iOS 16 läuft, ist das Update im Herbst verfügbar.