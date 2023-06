iOS 17 und iPadOS 17: Diese iPhones und iPad bekommen das Update

Das mit Abstand wichtigste Gerät für Apple ist das iPhone. Dementsprechend hat Apple dem Smartphone auch viel Zeit auf der WWDC eingeräumt und viele neue Funktionen vorgestellt, die mit iOS 17 auf dein iPhone kommen. Doch bleiben drei Modelle in diesem Jahr außen vor.

iPhone und iOS 17

Apple bietet bei seinen Smartphones den wohl besten Update-Support. Jedoch ohne eine konkrete Garantie auszusprechen. Während Samsung etwa im Android-Lager vorbildliche 4 Jahre Updates garantiert, macht Apple keine Angaben zu einem Zeitraum. Jedoch waren es in der Vergangenheit immer 5 bis 7 Jahre, in denen Kunden auf neue iOS-Versionen verlassen konnten. In diesem Jahr fallen drei Geräte aus dem Support und verbleiben auf iOS 16: Dazu zählt das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Alle drei Geräte haben 6 Jahre lang Updates erhalten. Auch ohne iOS 17 ist ein sicherer Weiterbetrieb jedoch für mindestens ein Jahr möglich. So gibt es für ältere iOS-Versionen in der Regel ein weiteres Jahr Sicherheitsupdates.

Diese iPhones bekommen iOS 17

→ iOS 17: Diese Funktionen sind neu

iPadOS 17: Eine Frage des Alters

Auch beim iPad fallen drei Geräte aus dem Support und erhalten iPadOS 17 nicht mehr. Dazu zählt die erste Generation an iPad Pros (12,9 und 9,7 Zoll) und das normale iPad (5. Generation). Wie bereits im vergangenen Jahr werden jedoch iPads mit älteren Prozessoren weiterhin unterstützt, während die identisch ausgestatteten iPhones aus dem Support fallen. Folgende iPads dürfen sich auf das Update freuen:

iPad Pro (ab 2. Generation)

iPad Air (ab 3. Generation)

iPad (ab 6. Generation)

iPad mini (ab 5. Generation)

→ iPadOS 17: Alle neuen Funktionen im Überblick

Apple Watch & WatchOS 10

Bei der Apple Watch gibt es in diesem Jahr gute Nachrichten: Alle Uhren werden weiterhin unterstützt und können sich auf das WatchOS 10 Update freuen. Einzige Einschränkung: du benötigst ein iPhone mit iOS 17. Dann steht der Apple Watch Series 4 oder neuer nichts für das Update im Weg.

Ein genaues Erscheinungsdatum für die Updates hat Apple noch nicht bekannt gegeben. Für registrierte Entwickler steht ab sofort eine Beta von iOS 17 und iPadOS 17 zum Ausprobieren bereit. Eine öffentliche Beta folgt im kommenden Monat. Das finale Release steht laut Apple im Herbst an. Traditionell ist es wenige Tage nach der Vorstellung der neuen iPhones im September so weit.