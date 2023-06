iPadOS 17 vorgestellt: Apples iPad holt auf

Die anpassbaren Sperrbildschirme waren eins der Highlight-Features von iOS 16. Auf dem iPad mussten Nutzer darauf jedoch verzichten. Und auch auf die neuen Widgets warten iPad-Nutzer bis heute. Mit iPadOS 17 soll sich dies endlich ändern. Wir zeigen dir, auf welche neuen Funktionen du dich freuen kannst.

iPadOS 17 holt auf

Mit iPadOS 17 holt Apple den Rückstand zum iPhone auf und spendiert dem Tablet neue Funktionen für den Sperrbildschirm. Dazu zählen die neuen, anpassbaren Wallpaper mit verschiedenen Uhren-Stilen sowie Widgets direkt auf dem Lockscreen. Auch die neuen Live-Aktivitäten sind dort verfügbar. Mit dieser Funktion kannst du etwa eine Essenslieferung im Blick behalten oder hast laufende Timer immer griffbereit. Auf der linken Displayseite ist zudem ein großer Bereich für Lockscreen-Widgets reserviert.

Der neue Lockscreen von iPadOS 17

Ebenfalls an Bild von iPadOS 17: Viele neue Funktionen aus iOS 17 – dem diesjährigen Update für dein iPhone. Hierzu zählen etwa die neuen Sticker in iMessage und die Effekte für Video-Calls. Auf eine Funktion muss das iPad jedoch verzichten: die Nutzung als smartes Display beim Laden. Diese Funktion wird man vermutlich im nächsten Jahr mit iPadOS 18 nachliefern.

Health-App kommt aufs iPad

Eine prominente iPhone-App schafft mit iPadOS 17 den Sprung aufs große Display. Es handelt sich um die Health-App, Apples zentrale Sammelstelle für alle Gesundheits-Daten. Auf dem großen Display des iPads lassen sich die Daten noch besser einsehen und auswerten.

Auch die neuen Funktionen zur mentalen Gesundheit aus iOS 17 stehen selbstverständlich auch auf dem iPad zur Verfügung. Mit ihnen kann erkannt werden, welchen Einfluss Faktoren wie Schlaf oder Sport auf die mentale Gesundheit haben.

Die Health-App auf dem iPad

iPadOS 17 vereinfacht den Umgang mit PDFs

PDF-Dateien sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Mit iPadOS 17 führt Apple daher gleich mehrere Verbesserungen für den Umgang mit diesen Dateien ein. Durch maschinelles Lernen erkennt das iPad leere Felder und bietet dem Nutzer das automatische Ausfüllen von Details wie Namen, Adressen und Telefonnummern an.

Auch verbessert man die Integration von PDFs in der Notizen-App. So werden diese nun in voller Breite angezeigt und lassen sich per Apple Pencil mit Notizen und Anmerkungen versehen. Dies funktioniert auch live zusammen mit anderen Nutzern.

Neue PDF-Funktionen in iPadOS 17

Wann kommt iPadOS 17 auf mein Tablet?

Für registrierte Entwickler ist iPadOS 17 ab sofort verfügbar. Dieser Zugang kostet jedoch 99 Euro pro Jahr und ist für Programmierer von Apps gedacht. Interessierte Nutzer können eine Beta des neuen Systems ab kommendem Monat ausprobieren.

Für alle Nutzer steht das große Update im Herbst zum kostenfreien Download bereit. In der Regel wird der finale Termin bei der Vorstellung der neuen iPhones im September genannt und liegt wenige Tage vor Marktstart der neuen Telefone. Unterstützt wird das iPad 6 und neuer, iPad mini 5 und neuer, iPad Air 3 und neuer sowie das iPad Pro 2. Gen oder neuer.