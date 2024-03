Im neuen Trailer zur Fallout-Serie von Prime Video lassen sich erstmal Details zur Handlung erhaschen. Doch das ist längst nicht alles. Auch zu den Charakteren und ihren Motivationen sind jetzt erste Informationen bekannt. Insgesamt scheinen Fans den Trailer positiv aufzunehmen, doch was bedeutet das baldige Erscheinen der Serie für Fallout 5, auf das Spieler seit Jahren warten? Für viele Spieler könnte es hier schlechte Neuigkeiten geben.

Die Handlung der Serie

Dank des neuen Trailers ist jetzt bekannt, worum es in Fallout geht. Die Serie erzählt eine völlig eigene Geschichte, die zwar das Fallout-Universum aufgreift, aber nicht an die spezifische Handlung eines Spiels anschließt. Fallout erzählt die Geschichte der Vault-Bewohnerin Lucy. Die Vaults sind riesige Bunker, in denen Menschen zu Beginn der nuklearen Apokalypse Zuflucht gefunden haben. Doch nur die wenigsten Vaults boten tatsächlich Sicherheit. In den meisten wurde an den Bewohnern experimentiert und sie wurden teils grausamen Versuchen zum Opfer. Lucy hatte jedoch Glück und in ihrem Vault verbrachten die Menschen die 200 Jahre nach dem Ausbruch des nuklearen Krieges in relativer Sicherheit.

Jetzt muss sie die Sicherheit des Vaults jedoch verlassen, denn sie begibt sich auf eine Reise, um ihren Vater zu retten. Das Leben an der Oberfläche ist hart und ganz anders, als sie es gewohnt ist. Hier gibt es keine Regeln und versuchter Mord ist an der Tagesordnung. Im Laufe ihres Abenteuers kommt sie in Kontakt mit einem Soldaten der eisernen Bruderschaft namens Maximus und einem Ghoul, der sein Leben als Kopfgeldjäger finanziert.

Der Trailer gibt einen Einblick in die Atmosphäre, die die Serie aufbaut. Diese kann mit schwarzem Humor, Action und Treue zu den Videospielen überzeugen. So entschieden sich die Produzenten beispielsweise dazu, den Song „I don’t want to set the world on fire“ in den Trailer einzubinden, der mittlerweile ein Markenzeichen der Fallout-Reihe geworden ist. Außerdem bestätigt der Trailer, dass Fallout schon am 11. April bei Prime Video an den Start gehen soll.

Die Zukunft von „Fallout 5“

Fallout 5 ist ein Videospiel, das sich Fans der Fallout-Reihe schon seit Jahren wünschen. Insbesondere nach dem Scheitern von Fallout 76 wünschten sich Spieler eine wahre Fortsetzung der Singleplayer-Rollenspiel-Reihe, die sie so sehr lieben. Jetzt hat der Produzent der Fallout-Serie, Jonathan Nolan, jedoch potenziell schlechte Nachrichten für alle Fans.

Laut ihm ist die Serie nämlich so etwas wie ein „Fallout 5“. Sie soll sich zu den Spielen verhalten, wie die Spiele sich untereinander verhalten. Laut ihm ist die Serie also ein nächster Fallout-Teil, nur eben nicht interaktiv. Was das für das nächste Fallout-Spiel bedeutet, ist noch unklar. Im schlimmsten Fall könnte es jedoch dazu führen, dass die Wartezeit für das nächste Spiel noch länger wird. Bereits vor der Ankündigung der Serie war klar, dass sich Spieler noch einige Jahre gedulden müssen, bevor sie mit einem neuen Fallout-Spiel rechnen können.