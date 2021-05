Die 90er Jahre haben einiges an guten Filmen hervorgebracht. Viele von ihnen haben auch heute noch einen hohen Stellenwert und wurden teilweise sogar neu aufgelegt oder haben unerwartete Fortsetzung erhalten. 15 gute Filme aus den 90er Jahren haben wir für dich herausgesucht.

Interview mit einem Vampir (1994)

Der Vampir Louis de Point du Lac erzählt einem Reporter von seinem Leben als Vampir. Die tragische Geschichte wie er mit 24 verzweifelt über den Tod seiner Familie ist. Lestat de Lioncourt gibt ihm eine neue Zukunftperspektive und verwandelt ihn in einen Vampir. Basierend auf dem Roman von Anne Rice wurde der Film 1994 verfilmt. Mit Brad Pitt, Tom Cruise, Christian Slater, Kirsten Dunst und Antonia Banderas in den wichtigsten Rollen des Films, wurde der Film für verschiedene Preise nominiert und konnte 18 Preise gewinnen, darunter sind drei Saturn Awards.

Fight Club (1999)

Ein Mann, gespielt von Edward Norton, der ein absolut durchschnittliches Leben führt und damit nicht glücklich ist begegnet eines Tages Tyler. Dieser bietet ihm einen neuen Schlafplatz, nachdem die Eigentumswohnung von dem Erzähler zerstört wird. Der Erzähler hat den ganzen Film über keinen Namen, dafür durchbricht er oft die vierte Wand und redet mit den Zuschauern. Brad Pitt als Tyler organisiert den Fight Club, bei dem sich Gleichgesinnte im Keller einer Bar gegenseitig verprügeln. Doch Tylers Pläne sind viel größer, als gedacht und der Erzähler fängt an zu zweifeln. Der in den 90er Jahren erschiene Film bei dem David Fincher Regie führte, bekam einen Empire Award.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump (Tom Hanks) sitzt auf einer Parkbank und erzählt Menschen Anekdoten aus seinem Leben. Als unterdurchschnittlich schlaues Kind wurde er oft gemobbt. Das Einzige was er gut konnte ist Laufen und diese Fähigkeit kommt ihm häufig zugute. Seine einzige Schulfreundin Jenny und seine Mutter sind dabei die einzigen Menschen, die von Kind an ihn glauben. Dieser bewegende Film hat sechs Oscars und drei Golden Globes gewonnen.

Pulp Fiction (1994)

Der Film wird in einer nicht chronologischen Reihenfolge erzählt und besteht aus drei Teilen, sowie einem Prolog und Epilog. Die Geschichte von verschiedenen Gangstern kreuzen sich auf unterschiedliche Weisen. So trifft das Pärchen Pumpkin und Honey Bunny bei einem Überfall den Auftragskiller Jules. Dieser erledigt zusammen mit seinem Partner Vincent Vega einen Auftrag für ihren Boss Marcellus Wallace. Dieser Wiederum möchte eine offene Rechnung mit dem Boxer Butch klären. Gleichzeitig hat Vincent Vega noch ein Date mit Marcellus Frau. Eine verwobene Geschichte von Quentin Terentino aus den 90er Jahren.

Matrix (1999)

Neo ist Hacker und lebt ein durchschnittliches Leben. Doch dann tauchen Morpheus und seine Leute auf und sagen ihm sein Leben sei eine Simulation und nichts wäre echt. Neo wird vor die Wahl gestellt die blaue Pille zu nehmen und normal weiterzumachen oder sich für die rote Pille zu entscheiden und alles über die Matrix zu erfahren. Der Science Fiction Film mit Keanu Reeves zeichnet sich besonders durch die speziellen visuelle Effekte aus. So wird der Bullet-Time-Effekt verwendet, um Zeitlupenaufnahmen zu bekommen. Für die visuellen Effekte bekam der Film auch einen Oscar. Drei weitere konnte Matrix ebenfalls gewinnen. Insgesamt gibt es drei Filme, die die Geschichte von Neo erzählen. Teil zwei und drei sind beide 2003 in die Kinos gekommen.

Men in Black (1997)

Men in Black ist eine Organsisation, die sich um die Aufenthaltserlaubnis von Aliens kümmert. Bei illegaler Einwanderung, oder anderweitigen Problem kümmern sich die Agenten der Organisation darum. Die oberste Priorität der Agenten ist es verdeckt für ein friedliches Zusammenleben mit dem außerirdischen Leben zu sorgen. Agent K’s Partner geht in den Ruhestand während der Polizist James Edward mit einem kriminellen Außerirdischen zu tun hat, der Suizid begangen hat. So begegnen sich Agent K und James Edwars. Kurzerhand tritt James Edward der Men in Black Organisation bei.

Independance Day (1996)

Kurz vor dem vierten Juli, dem Independence Day in den USA taucht ein gigantisches Raumschiff auf. Eine Alieninvasion ist dabei systematisch die Menschheit und deren Städte zu zerstören. Allerdings schafft es eine Gruppe von Menschen zu fliehen. Dabei versuchen sie schnellstmöglich eine Lösung zu finden, wie sie das Chaos aufhalten können. Der Science-Fiction-Film mit Will Smith, Bill Pullman und Jeff Goldblum hat 20 Jahre später noch eine Fortsetzung erhalten, welcher an die Ereignisse vom ersten Film anknüpft.

Jurassic Park (1993)

Der erste “Jurassic Park” Film stammt aus den 90er Jahren. Auf einer Insel schafft es ein Milliardär Dinosaurier mittels Klontechnologie zum Leben zu erwecken. Geschützt durch einen Elektrozaun leben die Uralten Kreaturen dort. Eine Gruppe von Spezialisten wird eingeladen sich das Wunder anzusehen. Als diese sich im Park befinden, beginnt das Chaos. In einem unachtsamen Moment wird der Strom vom Zaun genommen und die Dinosaurier können frei herumlaufen. Die Parkbesucher müssen fliehen und zusehen, dass die Dinosaurier ihnen nichts antun. Nachdem ersten Teil wurden noch zwei weitere „Jurassic Park“ Filme gedreht und 2015 und 2018 bekam die Filmreihe mit „Jurassic World“ zwei Fortsetzungen. Auch dieser Film konnte drei Oscars und weitere Preise erzielen.

Rush Hour (1998)

Jackie Chan als Inspector Lee fliegt von China in die Vereinigten Staaten, um die entführe Tochter des Konsuls zu retten. Das FBI freut sich nicht gerade über diese Hilfe und engagiert den Polizisten James Carter, der sehr gerne sehr viel redet. Seine Aufgabe ist es, Lee davon abzuhalten seinen Auftrag zu erfüllen. Die beiden haben jedoch nicht vor, auf das FBI zu hören und wollen die Tochter des Konsuls in Alleingang retten. Mit viel Action arbeiten die beiden parallel zum FBI.

Taxi (1998)

Taxi ist eine französische Actionkomödie von Regisseur Gerad Pirès. Daniel ist Taxifahrer in Marseille und fährt gerne im Rennfahrer Stil durch die Straßen. Seine Kunden kommen so immer pünktlich an ihrem Ziel an. Jedoch fährt er einmal den Polizisten Émilien rasant durch die Gegend. Die Wahl zwischen Führerschein abgeben und einen Monat Privatchauffeur für Émilien spielen ist schnell gefallen. Zusammen legen sie der Mercedes-Gang und Bankräubern das Handwerk. Insgesamt gibt es mittlerweile fünf Teile der Filmreihe, jedoch sind nur die ersten vier mit dem Duo aus Daniel und Émilien.

Ghost – Nachrichten von Sam (1990)

Anfang der 90er kam „Ghost – Nachrichten von Sam“ in die Kinos. Hier lieben sich Sam und Molly sehr und führen ein glückliches Leben, bis zu dem Moment, wo Sam erschossen wird. Ab diesem Moment ist Sam ein Geist. Dabei findet er heraus, dass sein Tod gar nicht so zufällig war und auch Molly in Gefahr ist. Verzweifelt versucht er ihr zu helfen und sie vor seinen Mördern zu beschützen. An das Leben als Geist muss Sam sich allerdings erst einmal gewönnen.

Pretty Women (1990)

Edward Lewis, ein Corporate Raider, und sein Freund Phil fahren zusammen nach Beverly Hills. Allerdings verfahren sich die beiden und treffen dabei auf die Prostituierte Vivian Ward, die den beiden gegen Geld den Weg zeigt. Edward beschließt, Vivian eine Woche lang als Begleiterin zu engagieren.

Bodyguard (1992)

Der Sicherheitsexperte Frank Farmer wird beauftragt das Leben der Popsängerin Rachel Marron zu beschützen, die Drohbriefe erhalten hat. Frank hat nicht nur mit nachlässigen Sicherheitsvorkehrungen zu kämpfen, sondern auch mit einer sturen Klientin, die die verschärften Maßnahmen nicht akzeptiert. Dennoch entwickeln beide Gefühle füreinander, was Frank allerdings nicht gut findet, da sie immer noch seine Klientin ist. Derweil spitzt sich die Lage immer weiter zu und Rachels Konzerte müssen abgesagt werden. Eine dramatische Liebesgeschichte aus den 90er Jahren mit Whitney Housten und Kevin Costner.

König der Löwen (1994)

Dieser Zeichentrick Klassiker aus dem Hause Disney kam 1994 in die Kinos und war sehr erfolgreich. „Der König der Löwen“ erzählt die Geschichte des Löwenkindes Simba, der eines Tages genau wie sein Vater Mufasa das Königreich der Tiere anführen soll. Mufasa hat jedoch einen Bruder, der selbst gerne König wäre und versucht den Thron an sich zu reißen.

Schindlers Liste (1993)

Steven Spielberg erzählt in „Schindlers Liste“ die wahre Geschichte des Oscar Schindlers der während des Zweiten Weltkrieges in seiner Fabrik Juden beschäftigte und diese damit vor dem Tod in Konzentrationslagern bewahrte. In einer Spielzeit von über drei Stunden werden die Kriegsereignisse nacherzählt. Der Film wurde mit sieben Oscars und drei Golden Globes ausgezeichnet.