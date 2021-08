Gamescom 2021: Diese Gamescom-Awards wurden vergeben

Auch in diesem Jahr wird die Gamescom aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital stattfinden. In 22 Kategorien hat die Jury im nationalen wie internationalen Rahmen die begehrten Awards der Messe vergeben. Wir haben einen kompakten Überblick über die Gewinner der relevantesten Kategorien zusammengestellt.

Best Action Adventure Game

Elden Ring

„Elden Ring“ ist eines der meist erwarteten Spiele auf der Gamescom. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der neue Epos, konzipiert vom Autor der Romanreihe der Game of Thrones-Serie, George R. R. Martin sowie dem Erschaffer der Welt von „Dark Souls“ Hidetaka Miyazaki, gleich in mehreren Kategorien abräumt. Eine riesige mystische Welt wird Fans ab dem 21. Januar eröffnet und performt im Game-Trailer außergewöhnlich gut.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Als einer der wenigen Titel für die Nintendo Switch, neben „Just Dance 2022“, gehört „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“ zu den besten Action-Adventure-Games. Der bösen Macht von Cursa kannst du dich nur vereint mit deinen Mario Charakteren und Rabbids stellen. Dein Widersacher möchte sich nämlich die „Sparks“, eine Verschmelzung aus Lumas und Rabbids, zu eigen machen. Auf deiner Reise durch die Galaxy musst du sie auf jeden Fall beschützen. Das Spiel kommt 2022 auf den Markt.

Syberia: The World before

Ebenfalls als bestes PC-Game wurde „Syberia: The World Before“ auserkoren. Im Kontrast steht in diesem atmosphärischen Grafik-Adventure-Teil das Leben zweier junger Frauen aus unterschiedlichen Epochen. Während Danas Leben bald vom Zweiten Weltkrieg erschüttert werden soll, schlägt sich Kate durch die Salzminen im Jahre 2004. Ab dem 10. Dezember ist es soweit.

Best Action Game

Far Cry 6

In „Far Cry 6“ erlebst du ab dem 7. Oktober einen echten Guerilla Kampf. Gegen den Terror des Diktators Antón Castillo verschwörst du dich mit einer Gruppe aus Rebellen und versuchst, die Macht über deine Heimat zurückzugewinnen.

„Far Cry 6“ spielt auf der Insel „Yara“ inmitten des Guerillakriegs.

Halo Infinite

Das Erscheinungsdatum des zweiten Ablegers des Free-to-Play-Multiplayers steht nun endlich fest und hat hohe Wellen in der Gaming-Community geschlagen. Ab dem 8. Dezember geht es los. Danach wird das Game mit zahlreichen Modi, Maps und Community-Events in saisonalen Updates ergänzt.

Rainbow Six: Extraction

Ein weiterer Award für das beste Action-Game geht an „Rainbow Six: Extraction“. Im Team musst du im Januar 2022 auf deiner Missionen eine bedrohliche Alienrasse bekämpfen.

Best Indie Games

Lost in Random

Ein vielversprechendes neues Indie Game, dass von Electronic Arts veröffentlicht wird, haben wir hier auch schon vorgestellt. „Lost in Random“ lädt dich in eine schaurige und einzigartige Welt ein. In „Random“ versucht ein mutiges Mädchen aus einem Armenviertel, ihre Schwester vor der Willkür der Königin des Landes zu retten, die alle Leben mit dem Wurf eines verfluchten Würfels bestimmt. Das Kartendeck-Game ist eines der Award Gewinner in der Kategorie Indie-Games. Auf Steam ist es für den 10. September vorbestellbar.

„Lost in Random“ vereint Elemente eines klassischen Kartendecksystems mit einer tollen Story.

„Dorfromantik“

Der Name beschreibt, dass Strategie- und Puzzlespiel ziemlich genau. In „Dorfromantik“ kannst du im Frühling 2022 deine ganz eigene und charmante Welt aufbauen.

Inua – A Story in Ice and Time

„Inua – A Story in Ice and Time“ bietet unbestreitbar einen eindrucksvollen Einblick in die Welt und Kultur des Nordpols sowie der Inuits. Das inspirierte Setting dreht sich um den Kampf der Menschen gegen die Natur und dessen weitreichende Folgen. Jahrzehnte übergreifend wurde so das Schicksal der Protagonisten verwoben. Sie müssen nun versuchen, das Gleichgewicht der Natur wieder herzustellen. Wann genau du das Spiel in den Händen halten kannst steht bis jetzt noch nicht fest.

Best RPG

„Elden Ring“ geht auch aus dieser Kategorie erfolgreich hervor. Genauso wie „Encased“. Das Science-Fiction-RPG spielt in den 1970ern und nimmt Spieler mit in eine dystopische Welt, deren Ödland von einer mysteriösen Kuppel umschlossen ist. Als Teil von einer der fünf Abteilungen der „Cronus Corporation“ kämpfst du dich gegen Gegner und lebensfeindliche Umweltbedingungen durch die Kuppel. Starttermin: 9. September.

Best Anouncement und best Trailer

Ein weiteres Highlight der Gamescom ist ohne Zweifel „Saints Row“. In der fiktionalen Stadt „Santo Ileso“ in den Vereinigten Staaten versucht eine junge Freundesgruppe an die Spitze der kriminellen Nahrungskette aufzusteigen. Ihr illegales Geschäftskonzept bringt sie dabei nicht nur in das Visier der Gangs der Stadt.

Nach diesem Überblick der relevantesten neuen Games, solltest du nun auf dem neuesten Stand sein. Mit dem 27. August endet die Messe für das Jahr 2021 auch wieder. Im kommenden Jahr kann die Gamescom Spiele-Fans dann hoffentlich auch vor Ort mit exklusivem Gaming-Content begeistern.