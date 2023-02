Der Schwarm: Serie mit realem Katastrophenszenario startet jetzt

Der Autor Frank Schätzing ist bekannt für seine hochkomplexen Bücher, hinter denen in der Regel eine Menge Rechercheaufwand steckt. So auch hinter „Der Schwarm“, dem Science-Fiction-Roman der bereits 2004 auf dem Markt erschien. Verfilmungen setzte man schon oft an, doch keine erschien jemals auf dem Markt. Bis jetzt.

„Der Schwarm“: Hollywood scheiterte, ZDF gibt Millionen aus

Nicht nur die Schauspielerin Uma Thurman, sondern auch Hollywood scheiterte bislang an der Verfilmung von Schätzings „Schwarm“. Nach vielerlei Ankündigungen nahm sich letztlich das ZDF dem vermeintlichen Mammut-Projekt an, galt der Roman viele Jahre als unverfilmbar. Mittlerweile ist auch die Postproduktion von „Der Schwarm“ abgeschlossen und das ZDF rund 40 Millionen Euro leichter, wie die Stuttgarter Zeitung berichtete. Jetzt startet die Serie offiziell.

Damit die Komplexität der Buchvorlage sowie der Sinn erhalten bleiben, haben sowohl der Autor Frank Schätzing höchstpersönlich als auch der Executive Producer Frank Doelger (Game of Thrones) die Handlungsstränge aktualisiert. Gedreht wurde die Serie ausschließlich in Europa, unter anderem an verschiedenen Orten in Italien und auch in Brüssel.

Hier siehst du „Der Schwarm“

Die Premiere findet aber nicht im linearen Fernsehen, sondern im Netz statt. Zuvor werden die ersten drei Episoden bereits am 19. Februar im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele in Berlin gezeigt. Dennoch: Ab heute sind die ersten drei Episoden von „Der Schwarm“ in der ZDF Mediathek im Stream verfügbar. Am 1. März folgen dann die nächsten drei sowie am 8. März die letzten zwei Folgen. Linear ist die Serie im Free TV ab dem 6. März zu sehen, an dem das ZDF zwei Teile ausstrahlt. Ab dienstags bis donnerstags sind je eine weitere Folge im Fernsehen zu sehen, immer um 20:15 Uhr.

Neben der Babylon Berlin-Darstellerin Benesch sind außerdem Rosabell Laurenti Sellers (Game of Thrones), Klaas Heufer-Umlauf (Das Duell um die Welt), Cécile De France (The New Pope) und Joshua Odjick (Wildhood) in der Produktion zu sehen.

Neben der Serie an sich plant das ZDF darüber hinaus ein umfangreiches Begleitprogramm, wie Dokumentationen und eine interaktive Tauchfahrt.

Darum geht es im Science-Fiction-Werk von Frank Schätzing

Aggressive Wale in Kanada. Wild schreiende Menschen. Chaos – und das rund um den Globus. Basierend auf dem Roman von Schätzing dreht sich alles um die Frage: Was passiert, wenn die Natur gnadenlos zurückschlägt? Die Menschheit sieht sich mit einer Schwarmintelligenz konfrontiert, die tief im Meer lebt und unbekannt ist.

Verschiedene Wissenschaftler suchen Antworten – etwa die furchtlose Meeresbiologie-Studentin Charlie Wagner (Leonie Benesch), indem sie Meeresströmungsdaten auf den Shetlandinseln dokumentiert oder auch Sigur Johanson (Alexander Karim), der einen gefährlichen Eiswurm entdeckt. Den Wissenschaftlern wird schnell klar: Die mysteriösen Ereignisse stehen alle in einem Zusammenhang.