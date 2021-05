Friends Reunion: So siehst du die neue Folge zum Start in Deutschland

Die Sitcom „Friends“ ging 2004 mit ihrer zehnten Staffel zu Ende. Doch auch fast 20 Jahre nach dem Staffelfinale erfreut sich die Sitcom immer noch großer Beliebtheit. Jetzt kommt das große Wiedersehen. Die Stars der Serie, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer, kehren zurück an das Set von „Friends“. Und das kannst du auch in Deutschland ansehen. Wir verraten dir, wie, wann und wo.

Das große Wiedersehen

Schon länger war bekannt, dass die Wiedersehen-Folge am 27. Mai 2021 bei HBO Max laufen wird. Jedoch war noch kein Starttermin für Deutschland bekannt, da es hierzulande kein HBO Max gibt. Doch jetzt kommt die große Überraschung: Die „Friends Reunion“ wird nicht nur bei Sky geben, sondern sogar parallel zm Start in den USA ausgestrahlt. So können Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz das Wiedersehen bereits am 27. Mai schauen. Die Sache hat nur einen Haken: Die Folge wird am 27. Mai nur auf Englisch verfügbar sein, da es noch keine Synchronisation gibt. Diejenigen, die kein Englisch sprechen oder ihre Lieblingsserie lieber auf Deutsch schauen, müssen jedoch ebenfalls nicht lange warten. Nur zwei Tage später, am 29. Mai, gibt es um 20:15 Uhr eine Fassung mit deutschen Untertiteln auf Sky One zu sehen.

Darum gehts bei „Friends: The Reunion“

10 Staffeln lang konnten Fans Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey und Ross dabei zusehen, wie chaotisch ihr Leben verläuft. So gab es neben jeder Menge Beziehungsprobleme auch mal Schwierigkeiten beim Job. Zuschauende hatten in den insgesamt 236 Episoden viel zu lachen. Viele Szenen wurden dabei in den zwei Wohnungen gedreht, die direkt gegenüber liegen, oder im Central Perk. Dem Café, in dem die Freunde an ihrem Stammplatz sehr viel Zeit verbracht haben.

Genau an diesem Set kommen die Friends Darsteller nun wieder zusammen. Die Stars kehren dort jedoch nicht zurück, um eine weitere fiktionale Folgen zu drehen. Stattdessen ist es mehr ein zusammenkommen der Stars ohne ein Drehbuch. Dabei bekommen die sechs Hauptdarsteller von einigen anderen Prominenten Besuch. Es handelt sich dabei um Personen, die ebenfalls mitgespielt haben oder einfach nur selbst die Sitcom lieben. So werden folgenden Prominenten ebenfalls in der neuen Friends-Folge zu sehen sein:

David Beckham

Justin Bieber

BTS

James Corden

Cindy Crawford

Cara Delevingne

Lady Gaga

Elliot Gould

Kit Harington

Larry Hankin

Mindy Kaling

Thomas Lennon

Christina Pickles

Tom Selleck

James Michael Tyler

Maggie Wheeler

Reese Witherspoon

Malala Yousafzai