Der Sommer bei Sky: Das sind die Film- und Serien-Highlights im Juli 2021

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV– und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir Monat für Monat über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im Juli 2021 kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten, sondern auch Serien-Neustarts.

Neue Serien bei Sky im Juli 2021

Schon jetzt ist zudem klar, welche neuen Serien bei Sky im Juli 2021 an den Start gehen. Neben der bereits zweiten Staffel von „Intelligence“ (ab 27. Juli bei Sky Comedy) darfst du dich bei FOX auf die zweite Staffel von „Krieg der Welten“ freuen. In der zweiten Staffel geht der Kampf gegen die Eindringlinge aus dem All in seine entscheidende Phase. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Neurowissenschaftler Bill Ward (Gabriel Byrne) zu. Er hat einen konkreten Plan, mit dessen Hilfe er die Invasoren besiegen will. Für dessen Umsetzung ist er allerdings auf den blinden Teenager Emily Gresham (Daisy Edgar-Jones) angewiesen. Das Mädchen war am Ende der ersten Staffel von den Außerirdischen entführt worden und scheint nun eine ganz besondere Beziehung zu ihnen zu haben. Während Bill seinen Plan weiterverfolgt, formiert sich nach und nach auch andernorts der Widerstand der wenigen überlebenden Menschen. Allerdings kommt es bald innerhalb der Gruppe zu gefährlichen Konflikten. Und auch die Aliens setzen mittlerweile auf eine höchst perfide Strategie. Die neuen Folgen stehen ab dem 14. Juli zur Verfügung.

Weitere Serien-Neustarts bei Sky im Juli

Bereits ab dem 5. Juli startet ebenfalls bei FOX die neue Serie „Djatlow-Pass – Tod im Schnee“ zur Verfügung. Es geht um die wahre Geschichte einer Gruppe von Studenten, die 1959 in der Wildnis des Uralgebirges auf ebenso grausame wie rätselhafte Weise ums Leben kamen. Sky One schickt ab dem 12. Juli ein Reboot von „The Equalizer“ an den Start. In den 80er Jahren war die Action-Crime-Serie fast schon Kult. Jetzt kehrt sie mit Queen Latifah in der Hauptrolle zurück. Spannend geht es auch in der Crime-Serie „Paris Police 1900“ zu, die ab dem 14. Juli bei Sky Atlantic läuft. Verbrechen im Paris der Jahrhundertwende stehen hier im Mittelpunkt. Und ab dem 27. Juli kehrt auch „In Treatment“ zurück – bereits mit Staffel 4. Allerdings nicht mehr mit Dr. Paul Watson (Gabriel Byrne) in der Hauptrolle. An seine Stelle tritt Dr. Brooke Taylor (Uzo Aduba). Sie hilft ihren Patienten als Psychotherapeutin mit deren komplexen Problemen fertig zu werden. Die berühren die Corona-Pandemie, Beziehungen und Sexualität genauso wie jüngste gesellschaftliche Veränderungen. Episode für Episode ist der Zuschauer Zeuge einer Therapiesitzung.

Serientitel Staffel Starttermin Sender 9-1-1 4b 30. Juni Sky One 9-1-1: Lone Star 2b 30. Juni Sky One Djatlow-Pass - Tod im Schnee 1 5. Juli 2021 Fox The Equalizer 1 12. Juli 2021 Sky One The White Lotus 1 12. Juli 2021 (OV)

23. August 2021 Sky Atlantic Krieg der Welten 2 14. Juli 2021 FOX Paris Police 1900 1 14. Juli 2021 Sky Atlantic Search Party 4 17. Juli 2021 TNT Comedy Chicago Fire 9b 26. Juli 2021 Universal TV Chicago Med 6b 26. Juli 2021 Universal TV Intelligence 2 27. Juli 2021 Sky Comedy In Treatment 4 27. Juli 2021 Sky Atlantic Ich und die Anderen 1 29. Juli 2021 Sky Britannia 3 26. August 2021 Sky Atlantic Der Pass 2 Herbst 2021 Sky Spitting Image 2 Herbst 2021 Sky Comedy Temple 2 Herbst 2021 Sky Atlantic Souls 1 2021 Sky Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Die Ibiza Affäre 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The Equalizer 2 2022 Sky One

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht vor Ende 2021 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Abruf über Sky Q sehen. Außerdem steht Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Neue Filme bei Sky im Juli 2021

No Good Deed (30. Juni 2021)

Life in a Year (2. Juli 2021)

Survive the Night (4. Juli 2021)

The Photograph (5. Juli 2021)

The Empty Man (9. Juli 2021)

Six Minutes to Midnight (10. Juli 2021)

Over the Moon in Love (14. Juli 2021)

The Doorman – Tödlicher Empfang (16. Juli 2021)

Kajillionaire (17. Juli 2021)

Glass Houses (19. Juli 2021)

Waiting for the Barbarians (23. Juli 2021)

The Kid Detective (24. Juli 2021)

Within These Walls (26. Juli 2021)

Vergiftete Wahrheit (30. Juli 2021)

Save Yourselves (31. Juli 2021)

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.

