Anfang des neuen Jahrtausends kamen zwei Filme in die Kinos, die zu Klassikern wurden: „Harry Potter“ und „Der Herr der Ringe“. Verschworen sich die einen mit der Zauberschule in Hogwarts, verbündeten sich die anderen mit Frodo Beultin, Gandalf und Co. Rund zwanzig Jahre nach dem ersten Film steht jetzt eine Serie von „Der Herr der Ringe“ an. Amazon verriet nun den Cast.