Telekom schränkt Magenta TV ein: Kabel-TV-Alternative wird schlechter

Denn eines der Kernfeatures, die Möglichkeit der Aufnahme von TV-Sendungen, hat Magenta TV bereits vor einiger Zeit eingeschränkt. Wie erst jetzt durch einen Artikel von teltarif.de bekannt wurde, hat die Telekom beim Onlinespeicher eine Verfallsdauer für die Aufnahmen eingeführt. Diese beträgt im schlechtesten Fall gerade einmal 60 Tage, im besten Fall aber maximal zwei Jahre.

Aufnahmen bei Magenta TV löschen sich automatisch

Eingeführt wurde die Verfallszeit nach Angaben von teltarif bereits am 24. Oktober. Aufnahmen, die du davor bei Magenta TV gemacht hast, sind von dem neuen Verfallsdatum nicht betroffen und werden erst gelöscht, wenn du dieses aktiv machst. Zu den Gründen des neuen Verfallsdatums sagt die Telekom auf Nachfrage des Onlinemagazins, es handele sich um lizenzrechtliche Gründe. Dieser Grund wird in Deutschland gern genannt, wenn es um die Möglichkeit von Aufnahmen oder dem Vor- und Zurückspulen von Inhalten geht. Oftmals sind auch Aufnahmen in HD nicht erlaubt und es wird behelfsweise ein SD-Bild aufgezeichnet.

Zu den neuen Fristen heißt es von der Telekom, dass diese sich je nach Sender unterscheiden.

Öffentlich-rechtliche Sender (z.B. ARD, ZDF, Dritte Programme, Kika): 90 Tage

Sender der RTL-Gruppe (z.B. RTL, Vox, n-tv): 90 Tage

Sender der RTL-Gruppe (z.B. RTL, Vox, n-tv): 90 Tage Sender der Viacom-Gruppe (z.B. Comedy Central, MTV): 90 Tage

Sender der ProSiebenSat1-Gruppe (z.B. ProSieben, Sat1, Kabel1): 60 Tage

Alle anderen Sender: zwei Jahre

Nicht alle Telekom-Kunden betroffen

Betroffen von dieser Maßnahme sind alle Kunden, die Magenta TV als OTT-Version empfangen. Das sind jene Kunden, die beispielsweise den Magenta TV Stick oder die Magenta TV One-Box nutzen. Wer indes noch einen klassischen Receiver nutzt, zeichnet seine Aufnahmen noch lokal auf einer Festplatte auf, kann diese dann aber auch nicht mobil schauen. Die Varianten mit dem Receiver ist zudem an einen Telekom-Internetanschluss gebunden und wird in dieser Form auch nicht mehr an Neukunden verkauft.

Das heute vermarktete Magenta TV richtet sich ausdrücklich auch an Kunden anderer Internetprovider und ist ab etwa 10 Euro monatlich buchbar. Auf Wunsch können weitere Streamingdienste wie Netflix mit einem Rabatt hinzugebucht werden. Aktuell gibt es Magenta TV zudem für viele Neukunden neun Monate lang komplett kostenlos. Die Telekom will damit vor allem Kabel-TV-Kunden erreichen, die auf der Suche nach einem neuen TV-Anbieter sind. Denn im Sommer endet das Nebenkostenprivileg, das heißt Mieter müssen nicht mehr zwangsweise für das Kabel-TV zahlen.

Allerdings ist Magenta TV nicht der einzige Anbieter, der Aufnahmen nach einer gewissen Zeit löscht. So heißt es beim vergleichbaren Anbieter waipu.tv (steckt auch hinter o2 TV), dass man aus lizenzrechtlichen Gründen Aufnahmen teilweise nach einer gewissen Dauer löschen werde. Konkrete Zeiten nennt man nicht.

Jetzt weiterlesen TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich