DC-Serie über Batman, ohne Batman: Deswegen wird sie anders, als du denkst

Als Anfang März der neue Batman-Film in den Kinos startete, durchbrach er innerhalb kürzester Zeit alle Schallmauern. Er wird als einer der besten Batman-Filme aller Zeiten gehandelt. Und obwohl manch einer die Besetzung des Dunklen Ritters durch Robert Pattinson kritisch sah, soll für den einstigen Twilight-Star noch lange nicht Schluss sein. Nun kommt eine weitere gute Nachricht für alle Fans, die das Batman-Universum in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt.

Batman-Universum wird erweitert – mit dieser Serie

Nicht nur über den Dunklen Ritter selbst, sondern auch über seinen Widersacher – den Joker – gibt es bereits detaillierte Geschichten, die Hintergründe zur Figur selbst offenbaren. Nun wird es Zeit, dass die Stadt, in der die Verbrechen und Heldentaten stattfinden, in den Vordergrund rückt. Wie das Branchenmagazin TV Line berichtet, soll eine DC-Serie über Gotham City geplant sein. Diese soll die Stadt des Dunklen Ritters näher beleuchten.

Doch die Sache hat auch einen Haken, die Fans wohl mit einem lachenden und weinenden Auge hinterlässt. Denn die Serie wird nicht nur die Stadt selbst in den Fokus stellen, sondern auch in einer Zeit zeigen, in der Batman tot ist. Der Superheld ist nicht nur tot, sondern blutrünstig ermordet worden. Die Szenerie scheint demnach noch düsterer zu werden, als sie der aktuellste Batman-Film jetzt schon zeichnet.

Das ist über „Gotham Knights“ bekannt

Turner (Oscar Morgan), Batmans Ziehsohn, will den Tod und ihn rächen. Doch ausgerechnet er und Kinder von Batmans Erzfeinden werden des Mordes an dem Superhelden beschuldigt. Gemeinsam müssen sie ihre Namen rein waschen – doch in einem Gotham ohne Batman, der sie beschützt, wird die Stadt zu einem gefährlichen Ort. Ist das die Zeit, dass sich dieses wild zusammengewürfelte Team zu einer neuen Generation von Rettern entwickelt, den Gotham Knights?

Wann kommt die DC-Serie?

Wann die Serie über Gotham City in einer Zeit nach Batman veröffentlicht wird, ist bislang noch unklar. Die Serie muss zunächst noch produziert werden, sodass sie vor 2023 wohl nicht auf den Markt kommt. Laut TV Line soll die Serie außerdem zunächst beim Sender The CW zu sehen sein.