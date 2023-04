Atemraubender Sci-Fi-Hit startet bald bei Netflix

Der Erfolg von „Squid Game“ hat gezeigt, dass sich Netflix‘ Zuschauer von Hits aus Korea begeistern lassen. Der atemraubende Sci-Fi-Hit „Black Knights“ stammt ebenso aus Südkorea und soll die Massen für sich gewinnen. Im ersten Trailer generiert die neue Serie bereits Interesse mit einem wertvollen Gut, um das man in der dystopischen Zukunftsversion hart kämpft. Fans von Action-Hits wie „Mad Max: Fury Road“ könnten auf ihre Kosten kommen.

Atemraubender Sci-Fi-Hit rückt Sauerstoff als Ressource in den Fokus

Wir alle benötigen ihn und doch ist er für uns so selbstverständlich, dass wir im Alltag kaum darüber nachdenken. Sauerstoff ist für unser Überleben notwendig, zum Glück jedoch zahlreich in unserer Umgebungsluft vorhanden. Doch was, wenn die Zukunft das schlagartig ändern würde? Dieser Frage stellt sich der Sci-Fi-Hit „Black Knights“ auf Netflix in diesem Mai. Schon der Trailer von „Black Knight“ führt vor Augen, wie schlimm es um die Erde in dieser postapokalyptischen Zeit bestimmt ist.

Die Serie spielt im Jahr 2071, nachdem eine weltweite Luftverschmutzung die Luft so sehr verschlechtert hat, dass Menschen nur noch mithilfe von Atemmasken überleben können. Ein Großteil der koreanischen Halbinsel ist zu einem staubigen Ödland verkommen. Der Erde geht wortwörtlich die Atemluft aus und lediglich einige Fahrer können das Überleben der verbleibenden Menschen noch länger sicherstellen. Einen besonderen Ruf genießt dabei der Sauerstoff-Lieferant „5-8“, der mit seinen Kampf-Fähigkeiten zur Legende unter den Überlebenden wurde. Der junge Flüchtling Sawol versucht in die Fußstapfen der Legende zu treten – ganz gleich, wie häufig sich die Luft-Transporter Angriffen ausgesetzt sehen.

Die Ausgangssituation der Serie wird wohl manchen Zuschauer an „Mad Max: Fury Road“ erinnern, auch wenn in diesem Fall nicht Wasser, sondern Sauerstoff zur entscheidenden Ressource wird. Die ursprüngliche Idee zur neuen Sci-Fi-Serie stammt aus dem Webtoon Delivery Knight von Comic-Autor Lee Yoon-gyun. Ob sich die Kombination von kargen Wüstenlandschaften, wilden Verfolgungsjagden und jeder Menge Actionkämpfe zu einem Erfolg entwickelt, lässt sich noch nicht sagen. Da die ausgewogene Mischung jedoch auch bei „Mad Max: Fury Road“ zum ersehnten Action-Hit geführt hat, kann das Ausgangsrezept nicht falsch gewählt sein. „Black Knight“ feiert seine Premiere am 12. Mai auf Netflix. Die erste Staffel soll 6 Folgen umfassen, einen ersten Einblick kannst du dir bereits über den offiziellen Trailer verschaffen: