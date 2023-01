Sky startet mit furiosen Neuheiten durch

Der erste Monat im Jahr 2023 ist fast vorbei, da kündigt Sky für Februar bereits weitere umfangreiche Neuvorstellungen an. Gleiches gilt für den Sky-Streamingdienst Wow, wo die neuen Inhalte aus dem Film- und Serien-Kosmos ebenfalls abrufbar sind. Filme aber nur, wenn du dich für das Cinema-Paket entschieden hast. Von Action über Comedy und Drama bis Science-Fiction ist alles dabei. Sogar in den Wilden Westen kannst du eintauchen.

Sky im Februar 2023: Staffel 3 von „Stargirl“ startet

Da wäre unter anderem die bereits dritte Staffel von „Stargirl“, die ab dem 12. Februar 2023 linear bei Sky One zu sehen ist und auch auf Abruf zur Verfügung steht. Aber wie geht es in Staffel 3 der Superhelden-Serie weiter? Im Mittelpunkt steht dieses Mal neben Stargirl selbst auch Starman, der zu neuem Leben erwacht ist, nachdem vor Jahren eigentlich auf tragische Weise gestorben war. Seine Mission: Stargirl unter seine Fittiche nehmen und ihr seine Superhelden-Tricks zeigen. Und die müssen schon bald Anwendung finden. Denn ein altbekannter Bösewicht sucht Blue Valley auf: Gambler. Aber möchte er tatsächlich Frieden schließen, wie es scheint?

Spaß garantiert: „Funny Woman“ Staffel 1

Spürbar amüsanter geht es in der ersten Staffel von „Funny Woman“ zu. Ab dem 9. Februar 2023 reisen wir darin bei Sky One und auf Abruf in das Jahr 1964 und begleiten Barbara Parker, die die Wahl zur „Miss Blackpool“ gewonnen hat. Sie verlässt ihre Familie und ihren Verlobten, um in der Großstadt eine Karriere im Showgeschäft zu starten. Stattdessen bekommt sie zunächst nur einen Job in einem Londoner Kaufhaus. Bei einem Casting zu einer Theaterrolle stellt sich schnell heraus: Eine gute Schauspielerin ist Barbara zwar weniger, aber ungemein komisch.

Ab in den Wilden Westen: „Django“ Staffel 1

Oder möchtest du lieber in den Wilden Westen entfliehen? Dann darfst du die erste Staffel von „Django“ auf keinen Fall verpassen. Ab dem 17. Februar 2023 erleben wir in der von Sky Italia produzierten Serie bei Sky Atlantic und auf Abruf den legendären Westernhelden Django auf der Suche nach seiner Tochter. Dabei stößt er auf New Babylon, eine Stadt der Ausgestoßenen im Wilden Westen.

Deutsch-österreichische Action: „Drift – Partners in Crime“ Staffel 1a

In nicht ganz so weit entfernte Welten entführt dich die neue Sky-Original-Serie „Drift – Partners in Crime“. Ab dem 24. Februar wird darin im ersten Teil von Staffel 1 bei Sky One und auf Abruf die Geschichte des in München heimischen Ermittlers Ali Zeller (Ken Duken) erzählt. Er soll mit einer Kollegin einen verhafteten Bundeswehrsoldaten von Österreich nach Deutschland bringen. Doch der Gefangenentransport endet in einer Katastrophe, in der mehrere Menschen ihr Leben verlieren. Und wer wird für das Unglück verantwortlich gemacht? Na klar, Zeller. Kann seine Suche nach den wahren Schuldigen seine Unschuld beweisen? Der nachfolgende Trailer zeigt dir, dass es in der neuen Serie alles andere als zimperlich zugeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Lust auf mehr aktuelle Serien? Die folgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht alle Serien-Neustarts bei Sky und Wow in chronologischer Reihenfolge – Ausblick auf die kommenden Monate inklusive.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood 1 27. Januar 2023 Sky Crime Animal Ambulance – Haustiere in Not 1 31. Januar 2023 Sky Nature Animal Ambulance - Haustiere in Not 1 1. Februar 2023 Sky Nature Snake Man - Der Schlangenfänger 1 & 2 4. Februar 2023 Sky Nature Was nach dem Mord geschah 1 6. Februar 2023 Sky Crime Taronga Zoo Hautnah 1 bis 3 6. Februar 2023 Sky Nature Funny Woman 1 9. Februar 2023 Sky Atlantic Die Dynastie der Löwen - Aufstieg und Fall des Marsh-Rudel 1 11. Februar 2023 Sky Nature Stargirl 3 12. Februar 2023 Sky One Diese Ochsenknechts 2 13. Februar 2023 Sky One London Kills 1 & 2 14. Februar 2023 Sky Krimi Sort of 2 14. Februar 2023 Sky Comedy Die Könige des Kokains 1 16. Februar 2023 Sky Crime Django 1 17. Februar 2023 Sky Atlantic Shaq 1 17. Februar 2023 Sky Documentaries Libby, wo bist du? 1 23. Februar 2023 Sky Crime Drift – Partners in Crime 1a 24. Februar 2023 Sky One Dr. Keri: Die Prärie-Tierärztin 1 & 2 28. Februar 2023 Sky Nature Her Story 2 8. März 2023 Sky Documentaries Succession 4 11. April 2023 Sky Atlantic Der Pass 3 Frühjahr 2023 Sky Drift – Partners in Crime 1b Herbst 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] Unwanted 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im Februar 2023

Auch für alle Abonnenten eines Cinema-Pakets hält Sky packende Neustarts bereit. Etwa ab dem 10. Februar 2023 die deutsche Produktion „Eingeschlossene Gesellschaft“ mit Florian David Fitz und Anke Engelke oder ab dem 11. Februar 2023 einer der letzten Actionfilme mit Bruce Willis, „A Day to Die“. Wiederum ab dem 24. Februar 2023 kannst du die Bestseller-Verfilmung „Der Gesang der Flusskrebse“ bei Sky sehen. Science-Fiction-Fans kommen ab dem 27. Februar 2023 bei „Vesper Chronicles“ voll auf ihre Kosten.

The Contractor (27. Januar 2023)

Firestarter (28. Januar 2023)

The Hanging Sun (30. Januar 2023) – Sky Original

Delia‘s Gone (1. Februar 2023)

Dog – Das Glück hat vier Pfoten (4. Februar 2023)

Unhuman – Wem kannst du trauen? (6. Februar 2023)

Eingeschlossene Gesellschaft (10. Februar 2023)

A Day to Die (11. Februar 2023)

Die wundersame Welt des Louis Wain (13. Februar 2023)

All deine Lügen (15. Februar 2023)

The Black Phone (17. Februar 2023)

Meine schrecklich verwöhnte Familie (18. Februar 2023)

Everything Everywhere All At Once (20. Februar 2023)

Der Gesang der Flusskrebse (24. Februar 2023)

Willi und die Wunderkröte (25. Februar 2023)

Massive Talent (25. Februar 2023)

Vesper Chronicles (27. Februar 2023)

Auch abseits aktueller Film- und Serien-Neustarts hat sich in den zurückliegenden Tagen bei Sky einiges getan. Gehackte Kundenkonten einerseits und ein eingestellter Streamingdienst andererseits sorgten für reichlich Wirbel.