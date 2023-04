Episches Spiel geschenkt: Brutaler Dinosaurier-Shooter kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Mordhau“ und „Second Extinction“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 20. April um genau 17:00 Uhr werden die Games dann von zwei neuen Spielen abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: „Mordhau“

Bei „Mordhau“ handelt es sich, wie der Name es bereits impliziert, um einen mittelalterlichen Multiplayer-Slasher. Es geht darum, möglichst viele Feinde in blutigen Kämpfen auszuschalten. Schaffst du es, dich gegen Kavallerieangriffe, Burgbelagerungen und vieles mehr durchzusetzen? Mordhau steckt voller Action und erlaubt es dir, inmitten des Geschehens gegen andere Spieler anzutreten. Sollten du und deine Freunde noch nach einem Spiel suchen, in dem ihr entweder gemeinsam, oder gegeneinander antreten könnt, dann solltet ihr dieses Angebot im Epic Games Store nicht verpassen.

Jetzt im Angebot: „Second Extinction“

Eine riesige Map, Dinosaurier und ein Shooter. Man könnte meinen, all das verträgt sich nicht, doch „Second Extinction“ beweist das Gegenteil. In diesem Shooter stellst du dich stetig wachsenden Gefahren, die unter anderem in Form von Dinosauriern auftauchen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um normale Dinosaurier, sondern um mutierte Bestien, die es auf dich abgesehen haben. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Second Extinction mit Freunden zu spielen, denn nur die Stärksten überleben. Solltest du dennoch alleine dein Glück versuchen wollen, dann stehen dir zahlreiche Waffen zur Verfügung. Dein Ziel ist es, die Welt zurückzuerobern. Du kannst dir das Spiel seit dem 13. April im Epic Games Store sichern.

Schaffst du es zu überleben?

Bald im Epic Games Store: „Beyond Blue“

In „Beyond Blue“ tauchst du wortwörtlich in die Welt von Tiefseeforscherin Mirai ein. Du erkundest das Herz unseres blauen Planeten und nutzt dabei revolutionäre Technologien, die dich tief in die Ozeane abtauchen lassen. Dank dieser Technologien kannst du unsere Weltmeere in einem ganz neuen Licht sehen, hören und mit ihnen interagieren. Welche Geheimnisse verstecken sich tief unter der Meeresoberfläche? Auf deinen Missionen triffst du auf spannende Meerestiere und erlebst eine bewegende Erzählung über die Abenteuer von Mirai.

In diesem Spiel tauchst du tief in unsere Weltmeere ein.

Bald kostenlos: „Never Alone“

„Never Alone“ entführt dich auf eine wunderbare Reise. Im Spiel übernimmst du die Kontrolle über das Mädchen Nuna und den Fuchs und begleitest sie auf ihrer Reise. Die Geschichte des Spiels basiert auf einer Erzählung der Ureinwohner Alaskas, die aktiv an der Entwicklung dieses Spiels beteiligt waren. Nuna und der Fuchs versuchen herauszufinden, was hinter einem Schneesturm steckt, der alles ihnen vertraute bedroht. Spielst du das Spiel alleine, so kannst du per Knopfdruck zwischen Nuna und dem Fuchs wechseln, was das Spiel abwechslungsreich und spannend macht. Da es sich um einen Rätsel-Plattformer handelt, kannst du dich auf schwierige Rätsel freuen, die dich herausfordern.