Fans begeistert: Netflix bringt Kultserie mit Jubiläumsfilm zurück

Bereits seit 30 Jahren erfreuen die „Power Rangers“ Fans aus aller Welt. Anlässlich dieses Jubiläums bringt Netflix die Kultserie in Spielfilmlänge zurück. Bereits der Trailer löste eine Welle von Nostalgie unter den Fans aus, die sich in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen. Besonders erfreulich: Mehrere Schauspieler der Originalserie kehrten für den Jubiläumsfilm zurück.

Jubiläumsfilm nach 30 Jahren „Power Rangers“

Die US-amerikanische Serie „Power Rangers“ ging zum ersten Mal vor rund 30 Jahren am 28. August 1993 bei Fox Kids auf Sendung. Die deutsche Erstausstrahlung startete ein Jahr später am 16. April 1994 auf dem deutschen TV-Sender RTL. Mittlerweile umfasst die Sendung 29 Staffeln mit über 900 Folgen. Mit dem Jubiläumsfilm „Power Rangers: Once & Always“ reihen sich nun vier Filme in das „Power Ranger“-Franchise ein. Die Handlung der Serie basiert dabei seit jeher auf einem einfachen, doch bewährten Grundprinzip. Die Power Rangers sind eine Gruppe von Menschen, häufig Teenager, die die Welt vor dem Bösen bewahren müssen. Dabei müssen sie stets ihre Identität geheim halten, um ihr normales Leben nicht durch ihre Aufgabe zu gefährden.

„Power Rangers: Once & Always“ bringt altbekannte Stars zu ihren Rollen zurück. Dazu zählen unter anderem David Yost, der in der Originalserie bereits den Blauen Ranger Billy Cranston verkörperte sowie Walter Jones, der erneut die Rolle des Schwarzen Rangers Zack Taylor übernimmt. Nicht nur die ehemaligen Helden schlüpfen erneut in ihre Figuren. Auch Barbara Goodson, die Fans als die Erzfeindin der Ranger, Rita Repulsa, kennen, kam für die Jubiläumsproduktion zurück. Weitere Schauspieler aus früheren Serien-Ablegern, darunter Karan Ashley, Johnny Yong Bosch, Steve Cardenas und Catherine Sutherland, komplettieren die Filmbesetzung.

Bezwungene Bedrohung führt Power Rangers erneut zusammen

Der Jubiläumsfilm bleibt dabei dem bisherigen Charme von „Power Rangers“ treu und verzichtet auf teure Spezialeffekte. Das scheint bei den Fans auf Anklang zu stoßen, denn in den sozialen Medien finden sich zahlreiche positive und nostalgische Kommentare zum Trailer des Films. Ab sofort kannst du den 55 Minuten langen Jubiläumsfilm direkt bei Netflix streamen. Der Plot von „Power Rangers: Once & Always“ basiert passenderweise ebenso auf der Zusammenführung der alten Power Rangers. Inmitten einer globalen Krise taucht eine altbekannte Gefahr auf, die die Ranger zum Handeln zwingt. Denn die vermeintlich bezwungene Erzfeindin der Rangers, Rita Repulsa, scheint keineswegs besiegt zu sein und sinnt auf Rache. Nur mit vereinten Kräften und der Hilfe einer jungen Heldin können sich die Power Rangers Rita Repulsa erneut entgegenstellen. Einen ersten Eindruck des Films kannst du dir mithilfe des offiziellen Trailers verschaffen.