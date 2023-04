Letzte Gelegenheit: Diese Kultfilm-Reihe verschwindet bald aus Prime Video

Es bleibt ein leidliches Thema der modernen Streaming-Gesellschaft. Dank auslaufender Lizenzen wechseln Inhalte häufig die Plattform oder verschwinden auf unbestimmte Zeit aus Liste der verfügbaren Titel. Diese Kultfilm-Reihe verschwindet bald aus Prime Video, weshalb du deine Chance nutzen solltest, dir alle vier Filmtitel noch im Streaming-Abo anzusehen. Gerade bei Filmreihen ist es angenehm, wenn man sich die Filmtitel an einem Ort ansehen kann. Durch den regen Rechtewechsel unter Streaming-Diensten ist keineswegs gewährleistet, dass du alle Teile einer Reihe bei einem Anbieter zur gleichen findest.

Kultfilm-Reihe: Alle Indiana Jones Filme bei Prime Video

Zurzeit kannst du dir alle vier Filmtitel der „Indiana Jones“-Abenteuerreihe umsonst bei Amazon ansehen. Noch im April dürfte das jedoch vorbei sein, denn alle Titel sind in Amazons Spezialkategorie „in weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ der Filmtitel gelistet. Wenn du Harrison Ford noch einmal in der Rolle des „Indiana Jones“ sehen möchtest, solltest du dich also beeilen.

Besonders die ersten drei Teile der Reihe genießen bei Fans bis heute einen besonderen Kultstatus. Knapp 19 Jahre nach dem dritten Teil, erschien der vierte Teil um Professor Henry „Indiana“ Jones, der auf der Suche nach verborgenen Schätzen ein Abenteuer nach dem anderen erlebt. Der vierte Teil gilt bis heute als schwächste Film der Reihe. Noch in diesem Jahr soll nach knapp 15 Jahren der fünfte und letzte Teil der Kultfilm-Reihe die Kinosäle füllen. Planst du dir den neusten Teil der „Indiana Jones“-Reihe im Kino anzusehen, wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, dir die vorherigen Filme bei Amazon anzusehen.

Bis auf den ersten Teil kannst du die restlichen Filme zurzeit ebenso bei Joyn PLUS+ sehen. Wo die Filmtitel nach Amazon Prime Video landen, ist noch unklar. Es gibt jedoch Spekulationen darüber, dass sie bei Disney+ landen könnten. Denn die „Indiana Jones“-Reihe wurde von Lucasfilm produziert, die mittlerweile ebenso dem Disney-Konzern gehören.

Fünfter Teil der Kultreihe erscheint diesen Sommer in den Kinos

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ist der fünfte Teil der Abenteuer-Filmreihe und startet am 30. Juni 2023 in den USA in den Kinos. Auch im jüngsten Teil der Reihe dürfen wir Harrison Ford in der Rolle des Professors Henry „Indiana“ Jones sehen. In Deutschland soll der Film sogar einen Tag vor dem US-Kinostart, am 29. Juni 2023, erscheinen. Es soll der abschließende Teil der „Indiana Jones“-Reihe werden, die vor mehr als 40 Jahren ihren Anfang nahm.

Ein am Karfreitag erschienener Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack, was uns im letzten Teil der Kultfilm-Reihe erwarten wird. Seine Weltpremiere soll der Film bereits am 18. Mai 2023 während des Filmfest Cannes erhalten.

