Endlich! Der erste offizielle Trailer zu „Indiana Jones 5″ist da – und enthüllt diese Details

Lange fragte man sich: Wann kommt der nächste „Indiana Jones“-Film? Disney verschob diesen wie andere Filme immer wieder. Doch nun ist es im kommenden Jahr so weit und der Archäologe mit Hut und Peitsche ist erneut auf der Leinwand zu sehen. Informationen sind rar gesät – bis jetzt. Denn nun gibt es einen ersten offiziellen Trailer.

Indiana Jones 5: Erster Trailer veröffentlicht

Schon im Mai ließ man Fans nicht länger warten und zeigte Aufnahmen vom Set zum Dreh von „Indiana Jones 5“. Seinerzeit hatte der nächste Teil der Abenteuerreihe noch keinen Titel – zumindest offiziell – , was der neue Trailer jedoch nun wett macht. Der letzte Film mit Harrison Ford in der Hauptrolle des Archäologen wird „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ heißen, was zu Deutsch mit „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ betitelt wird.

Im Trailer ist zu sehen, wie Indiana Jones sich erneut auf Abenteuer- und Schatzsuche begibt. Zuschauer finden sich in den 1960er-Jahren wieder und spielt zu jener Zeit, als sich diverse Staaten einen Wettlauf ums All lieferten. Viel mehr zur Handlung verrät der Trailer zwar nicht, allerdings ist er mit allerhand Querverweisen auf die ersten vier Filme der Reihe gespickt. Zu sehen sind Nazis oder gar wilde Verfolgungsjagden zu Pferd sowie Motorrädern. Auch die charakteristische Peitsche darf im Trailer nicht fehlen. Darüber hinaus tritt auch die Rolle der Helena auf, Indis Patenkind. Sie wird von Phoebe Waller-Bridge verkörpert, die etwa aus „Fleabag“ bekannt ist und in der Indiana Jones-Reihe ihr Debüt liefert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Auffällig im Trailer ist außerdem, dass Disney Harrison Ford eine Verjüngungskur verpasst hat. Denn die erste Szene zeigt einen deutlich jüngeren Ford, da sie im Jahr 1944 spielt. Wie realistisch die Bearbeitung aussieht, bleibt abzuwarten.

Wie geht es nach dem Kinostart weiter?

Kaum zu glauben, aber der erste Teil von „Indiana Jones“ liegt bereits 40 Jahre zurück. Harrison Ford spielte die Titelrolle bereits zu dieser Zeit mit Hingabe – doch der mittlerweile 80-Jährige macht nach Teil 5 offiziell Schluss. Das soll Disney allerdings nicht davon abhalten, die Reihe weiterzuführen. Wie es heißt, soll das Maushaus Indiana Jones in eine Serie gießen wollen.

Bis „Indiana Jones und der Ruf des Schicksals“ ins Kino kommt, müssen sich Fans jedoch noch ein wenig gedulden. Offizieller Start ist am 29. Juni 2023.