Irre: 9 Stunden Filmmaterial für Avatar 3 sollen animiert werden

Während „Avatar: The Way of Water“ zahlreiche Zuschauer weltweit in die Kinos strömen lässt, arbeitet Regisseur James Cameron bereits fleißig am dritten Teil seiner geplanten Filmreihe. Jetzt fand man heraus, dass Cameron 9 Stunden Filmmaterial für „Avatar 3“ animieren lassen will. Bestehen damit Chancen auf eine besondere Uncut-Fassung von „Avatar 3“?

9 Stunden Filmmaterial für Avatar 3 sollen Animationen erhalten

„Avatar: The Way of Water“ ist nun seit knapp einer Woche in Deutschlands Kinos. 13 Jahre mussten Fans auf die Fortsetzung von „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ warten. Die Zeitdauer zwischen dem zweiten und dritten Teil von James Camerons Filmreihe sollen hingegen wesentlich früher aufeinanderfolgen. Bereits im Jahr 2024 soll der Film in die Kinos gelangen – aufeinanderfolgen und diese Zeitspanne könnte sogar umsetzbar sein. Denn„Avatar 3“ ist längst fertig gedreht, inzwischen folgt der aufwendige Animationsprozess des Films. Und eben im Zuge dessen kamen verblüffende Neuigkeiten ans Licht. Denn allem Anschein nach plant James Cameron, die kompletten 9 Stunden Filmmaterial für Avatar 3 animieren zu lassen. Ein äußerst ungewöhnliches Vorgehen, das Fans weltweit aufhorchen lässt.

Es ist keine Seltenheit, dass Filme während der Dreharbeiten wesentlich länger sind als das Endergebnis, das schließlich in den Kinos landet. Filme entstehen aus kreativen Schaffensprozessen und in den einzelnen Etappen bleibt zunächst viel mehr Raum, um unterschiedliche Ideen und Ansätze zu verfolgen. Nicht alle davon finden jedoch Raum in der finalen Schnittfassung, die den Film letztlich ausmachen wird. Da es sich bei Animationsprozessen um eine aufwendige Arbeit handelt, ist es unüblich, das volle Filmmaterial animieren zu lassen. Normalerweise würde bereits vorher der Rotstift angesetzt, um den Film auf eine geeignete Kinolänge zu bringen und lediglich diese Fassung würde mit Animationen bestückt. 9 Stunden Filmmaterial für „Avatar 3“ sind somit keine große Überraschung. Letztlich dürften jedoch mehr als 5 bis 6 dieser Stunden herausgeschnitten werden, damit der Film eine ideale Länge für den Kinostart 2024 erhält.

Chancen für eine künftige Uncut-Fassung von „Avatar 3“?

Die Spekulationen darüber, warum Cameron die Animation aller neun Stunden Filmmaterial verlangt hat, gehen auseinander. Zum einen erscheint es logisch, dass der Regisseur die finale Wirkung des Films besser beurteilen kann, wenn alle Szenen bereits mit den gewünschten Effekten ausgestattet worden sind. Avatar-Fans hoffen jedoch, dass dieser aufwendige Animationsprozess noch gänzlich andere Früchte tragen könnte. Wäre das Material schließlich vollständig animiert, könnte außerhalb der Kinosäle eine besondere Uncut-Fassung des Films erhältlich sein, die auch alle Szene beinhaltet, die dem Schnitt für die Kinofassung zum Opfer fielen. Bisher hat sich noch niemand aus der Filmcrew offiziell zu dieser These geäußert.