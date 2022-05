Endlich! Erstes Bild zeigt den neuen "Indiana Jones"-Film

Wer hätte gedacht, dass nach 2008 und dem vierten Teil „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ tatsächlich noch ein weiterer Teil der Abenteuerreihe erscheinen würde? Indi-Darsteller Harrison Ford wird in diesem Jahr 80 Jahre alt und ist sich in diesem Alter nicht zu schade, mit waghalsigen Stunts noch vor die Kamera zu treten. „Indiana Jones 5“ verschob sich nicht nur aufgrund einer Verletzung von Ford. Auch die Pandemie funkte dazwischen. Doch jetzt steht ein Termin fest.

Indiana Jones 5: Wann kommt der Film ins Kino?

Schon 2020 stand fest: Der neue Teil von „Indiana Jones“ wird sich deutlich verspäten. Verschob Disney den Abenteuerfilm zunächst von Juli 2021 auf Juli 2022, wurde relativ schnell klar, dass der Kinostart auch in diesem Jahr nicht klappen wird. Das Maushaus plant nun mit einer Premiere am 29. Juni 2023, kurz vor Harrison Fords 81. Geburtstag.

Ursprünglich sollte Steven Spielberg als Regisseur fungieren. Nachdem der Film aber mehrmals verschoben wurde, trat Spielberg zurück und übergab das Zepter an James Mangold. Der führte unter anderem Regie bei etwa „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“. Neben Harrison Ford sind auch viele weitere bekannte Gesichter in „Indiana Jones 5“ zu sehen. Zu nennen wären etwa Mads Mikkelsen („Phantastische Tierwesen 3“) oder auch „Fleabag“-Star Phoebe Waller-Bridge.

Erstes Foto gibt Vorgeschmack

Worum es genau im nächsten Indiana Jones-Streifen gehen wird, ist noch weitestgehend unbekannt. Auch über den genauen Titel hält sich Disney nach wie vor bedeckt. Einen ersten Vorgeschmack auf das nächste Abenteuer des kauzigen, aber kultigen Archäologie-Professors Henry Walton „Indiana“ Jones gibt jetzt aber ein neu veröffentlichtes Foto.

Zu sehen ist die Silhoutte Fords in seiner Paraderolle als Indiana Jones in einem goldenen Licht. Nicht fehlen darf sein charakteristischer Hut sowie die Peitsche, die möglicherweise in einem Rucksack stecken könnte. Indiana Jones geht augenscheinlich über eine Hängebrücke, möglicherweise in einer Höhle – denn das Licht scheint nur punktuell von oben in die Dunkelheit zu fallen.

Weitere Hinweise darauf, in welches Abenteuer der Professor verstrickt sein könnte, gibt das Bild nicht. Es verspricht aber einen Film in typsicher Indiana Jones-Manier.