Marvel Cinematic Universe: Disney verschiebt alle Filme

Die Corona-Pandemie wirbelt die Kinostarts nicht nur in diesem, sondern auch in den folgenden Jahren wild durcheinander. Nach James Bond ist nun auch Spiderman an der Reihe: Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft verzögert sich um mehrere Monate. Sony teilte mit, dass „Spiderman: A New Universe“ anstelle von April nun am 7. Oktober 2022 ins Kino kommt.

Das spielt auch in den Spielplan von Disney ein: „Spiderman 3“ übernimmt neuen Informationen zufolge nun den Starttermin von „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ – sprich der Start verschiebt sich vom 16. Juli auf den 5. November 2021. Dadurch verschiebt sich sowohl der neue Film von „Doctor Strange“ als auch von „Thor“.

Marvel Cinematic Universe Phase 4: Neue Filmstarts

Durch die Verschiebungen durch Covid-19 ergeben sich für die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe neue Kinostarts. Diese sind laut den Marvel Studios wie folgt:

Black Widow : 6. November 2020 anstatt 30. April 2020

: 6. November 2020 anstatt 30. April 2020 The Eternals : 2. Februar 2021 anstatt 6. November 2020

: 2. Februar 2021 anstatt 6. November 2020 Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings : 7. Mai 2021 anstatt 12. Februar 2021

: 7. Mai 2021 anstatt 12. Februar 2021 Spiderman 3 : 5. November 2021

: 5. November 2021 Thor – Love and Thunder : 11. Februar 2022 anstatt 5. November 2021

: 11. Februar 2022 anstatt 5. November 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 25. März 2022

Weitere Termine für MCU Phase 5:

Black Panther 2 : 6. Mai 2022

: 6. Mai 2022 Captain Marvel 2 : 8. Juli 2022

: 8. Juli 2022 Untitled Marvel: 7. Oktober 2022

Disney: Weitere Filme verspäten sich

Neben den Marvel-Filmen verschiebt Disney auch weitere Produktionen nach hinten. Viele Filmstarts wurden ins kommende Jahr verlegt, während Streifen wie „Soul“ bislang unverändert bleiben.

Mulan : 24. Juli 2020 anstatt 27. März 2020

: 24. Juli 2020 anstatt 27. März 2020 Free Guy : 11. Dezember 2022 anstatt 3. Juli 2022

: 11. Dezember 2022 anstatt 3. Juli 2022 Soul : 1. Oktober 2020

: 1. Oktober 2020 West Side Story : 18. Dezember 2020

: 18. Dezember 2020 The Last Duell : 25. Dezember 2020

: 25. Dezember 2020 Bob’s Burgers : 9. April 2021 anstatt 17. Juli 2020

: 9. April 2021 anstatt 17. Juli 2020 Jungle Cruise : 30. Juli 2021 anstatt 24. Juli 2020

: 30. Juli 2021 anstatt 24. Juli 2020 Indiana Jones 5: 29. Juli 2022 anstatt 9 Juli 2021