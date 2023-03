Amazon Prime Video: Komödien-Klassiker erscheint mit einem dritten Teil

2014 erschien die französische Filmkomödie „Monsieur Claude und seine Töchter“. Mit rund 170 Millionen Euro Einnahmen gehört „Monsieur Claud und seine Töchter“ zu den erfolgreichsten französischen Filmen. Deswegen folgte im Jahr 2019 der zweite Teil. 2021 folgte zudem „Monsieur Claude und sein großes Fest“, der dritte Teil der von Erfolg gekrönten Filmreihe. Ab dem 21. März 2023 kann der dritte Teil nun ohne jeglichen Aufpreis auf Amazon Prime Video geschaut werden.

Amazon Prime Video: Filmkomödie zum dritten Mal sehen

Nun versammelt sich das große Ensemble rund um Chantal Lauby und Christian Clavier zum dritten Mal mit bissigem Humor und kulturfremden Witzen. Im Leben von Monsieur Claud sind Vorurteile nichts Neues. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Maire Verneuli (Chantal Lauby) hat er vier Töchter. Damit hat er mittlerweile auch vier Schwiegersöhnen, welche aus verschiedenen Kulturen stammen. Somit mied er bislang bei Familienfeiern den Umgang mit seinen Schwiegersöhnen bestehend aus Chao (Frédéric Chau), David (Ary Abittan), Rachid (Medi Sadoun) und Charles (Noom Diawara).

Nach einigen turbulenten Familienfeiern und einer verrückten Weltreise, um die jungen Eheleute in ihrer jeweiligen neuen Heimat zu besuchen, ist jetzt der 40. Hochzeitstag von Claude und Maire im Anmarsch. Die Töchter planen eine große Überraschungsparty und das voraussichtlich direkt auf dem Anwesen ihrer Eltern in Chinon. Dass die Schwiegersöhne für die Feierlichkeiten sogar ihre Eltern einladen sollen, kam unerwartet. Dazu werden sie alle unter einem Dach leben. All das wird schon bald für eine Menge Chaos sorgen.

Amazon Prime Video: Kann das überhaupt gut gehen?

Die Besetzung vor und hinter der Kamera hat sich nicht geändert. Dieses Mal steuerte Regisseur Philippe de Chauveron das Drehbuch ganz allein bei. Der französische Originaltitel des Films lautet: „Qu’est-ce qu’on fait au Bon Dieu?“, was übersetzt auf Deutsch so viel wie „Was haben wir dem lieben Gott getan?“ bedeutet.