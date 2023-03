80 Jahre Avengers und Co? Verrückter Plan von Marvel offenbart

Marvel Studios hat die Welt der Comic-Verfilmungen mit Filmen wie „The Avengers“ und „Iron Man“ revolutioniert. Nie zuvor haben Superheldenfilme ein so großes und diverses Publikum angesprochen. Als die ursprünglichen Schauspieler ihre Rollen verließen, bedeutete dies jedoch noch lange nicht das Ende für Marvel Studios. Neue Serien und Filme werden immer weiter produziert und manche Zuschauer fragen sich, wann dem Studio wohl der Content ausgehen wird. Kevin Feige hat sich nun zu genau dieser Frage geäußert.

Marvel Studios: Ein Langzeitprojekt

Wer ist Kevin Feige?

Kevin Feige arbeitet seit rund 23 Jahren für Marvel Studios, das mittlerweile ein Tochterunternehmen von Disney ist. Er fungiert dabei als CCO (Chief Customer Officer) und ist somit für alles verantwortlich, was den Kontakt zum Kunden, in diesem Fall also dem Zuschauer, angeht. Er ist somit eine der verlässlichsten Quellen, wenn es um Infos rund um Marvel Studios geht. In einem Interview mit Entertainment Weekly äußerte er sich nun zur Zukunft des Franchises. Seine Aussagen sind mitunter sehr überraschend.

Interview bei Entertainment Weekly

Im Mittelpunkt des Interviews bei Entertainment Weekly stand die Zukunft von Marvel Studios. Es geht hier vor allem um kommende Filme und Serien. Ein wichtiger Schritt wird laut Feige die Verlängerung der Zeitabstände zwischen Veröffentlichungen sein. Seine Begründung für diesen Schritt ist, dass jedem Film und jeder Serie die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Marvel Produktionen sollen den Zeitgeist spiegeln und in bestmöglicher Qualität produziert werden. Dies sei schier unmöglich, wenn der Fokus rein auf der Menge des Contents liegt.

Eine Aussage sorgt jedoch besonders für Aufregung: Laut Feige soll Marvel Studios mindestens 80 Jahre lang bestehen und Filme und Serien produzieren. 80 Jahre, so lang gibt es bereits die Comics, auf denen die Filme basieren. Feige ist zuversichtlich, dass auch Marvel Studios auf eine so langlebige Zukunft blicken kann. Laut ihm liegt der Trick dabei im Ausprobieren von neuem Content, neuen Strategien und einer gesunden Experimentierfreudigkeit.

Wie sieht kommender Marvel Content aus?

Laut Kevin Feige war „She-Hulk“ beispielsweise ein Experiment, das aus seiner Sicht erfolgreich war. Der Ton der Serie war schlussendlich ganz anders, als Zuschauer es bislang gewohnt waren. Genau das ist aber laut Feige das Ziel. Er erhofft sich eine Diversifizierung des Contents von Marvel, auch wenn dieser nicht immer jedem gefällt. Das soll nämlich nicht das Ziel sein. Produziert man Content, der jedem gefällt, so schränkt man sich als Studio immens ein. Laut Feige ist dies nicht das Ziel und führt nicht zu einer erfolgreichen Zukunft.

Außerdem soll Marvel-Content auch weiterhin für jeden zugänglich bleiben. Das Ziel ist es hierbei, sowohl Hardcore-Fans, als auch Neueinsteiger einzubinden. Wer sich mit vergangenen Marvel-Filmen auskennt, der findet schnell Referenzen, die ein Neueinsteiger vielleicht übersieht. Trotzdem soll auch der Neueinsteiger dem Film oder der Serie folgen können. Gerade bei Serien möchte man dieses Konzept einbinden und schauen, ob Serien mit in sich selbst abschließenden Episoden ein Erfolgskonzept für Marvel sein können.