Netflix: Neue Survival-Serie ist „Hunger Games“ für Erwachsene

Wer an Reality-Serien denkt, dem kommt vielleicht „Keeping up with the Kardashians“ in den Sinn. Eine neue Serie, die noch heute bei Netflix startet, ist jedoch ganz anders. Anstelle von belanglosem Drama stehen hier die Wildnis von Alaska und der Kampf ums Überleben im Vordergrund.

Outlast: Eine Reality-Show wie keine andere

Worum geht es in Outlast?

Das Konzept von Outlast ist recht simpel: 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kämpfen in der Wildnis von Alaska gegen die Natur. Das besondere dabei ist, dass es sich bei den 16 Teilnehmern um Einzelgänger handelt, die es gewohnt sind, nur für sich selbst zu kämpfen. Um jedoch in der eisigen Kälte von Alaska zu überleben, müssen sie als Team zusammenarbeiten. Ohne ein Team ist das Überleben bei bis zu -30 Grad fast unmöglich. Doch nicht nur das: Die Regeln des Spiels besagen, dass jeder Teilnehmer Teil eines Teams sein muss. Wer also den Anschluss an die Gruppe verliert, der hat auch das Spiel verloren.

In jeder Runde werden Teilnehmer durch Abstimmungen aus der Show geworfen, bis ein Gewinner am Ende mit dem Preisgeld nach Hause geht. Der Twist dabei ist, dass das Preisgeld steigt, je weniger Teilnehmer am Ende verbleiben. Innerhalb und außerhalb der kleinen Gruppen kommen also immer wieder Konflikte auf, die die Serie spannend machen. Die Teilnehmer müssen sich also nicht nur gegen Kälte und Bären beweisen, sondern auch ihre Kameraden und Gegner stets im Blick haben.

Wer sind die Teilnehmer?

Bei den Teilnehmern handelt es sich um mehr oder weniger qualifizierte Survival-Experten, deren Hintergründe nicht unterschiedlicher sein könnten. Von einer vorbestraften Yoga-Lehrerin bis hin zu einem Bauarbeiter sind hier die verschiedensten Personengruppen vertreten. Auch die Motivationen der Teilnehmer sind sehr unterschiedlich. Manche Teilnehmer verbringen auch außerhalb der Serie viel Zeit in der Wildnis, andere fühlen sich erst durch das Preisgeld von einer Million Dollar dazu motiviert, diesen Schritt zu wagen.

Das sind die Teilnehmer der ersten Staffel.

Letzten Endes haben die Teilnehmer nur eins gemeinsam: Sie sind Einzelgänger und halten nichts von Vorschriften und Regeln. Wie das die Gruppendynamiken in der Wildnis beeinflusst und welchen Hürden sich die Teilnehmer stellen müssen, erfährst du ab heute bei Netflix.

Wo kann ich die Serie schauen?

Du kannst Outlast als Teil deines Netflix-Abos anschauen. Die Serie ist seit heute, dem 10. März 2023, in Deutschland verfügbar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stehen dir acht Episoden zur Verfügung, an deren Ende du erfährst, wer den Kampf um Überleben und Preisgeld gewonnen hat. Die Episoden sind jeweils zwischen 40 und 50 Minuten lang.

Outlast kann außerdem nicht nur mit einem spannenden Konzept überzeugen: Die Wildnis von Alaska ist eine unheimlich bildgewaltige Kulisse, die die Serie zu einem wahren Hingucker macht. Zudem finden sich in diesem Teil der Welt Bedrohungen, die man als Zuschauer sonst nicht gewohnt ist. Unter anderem sind Bären beispielsweise eine sehr reale Gefahr für die Teilnehmer.