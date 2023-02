Netflix startet mit gewaltigen Neuheiten durch

Bei Netflix ist in diesen Tagen einiges in Bewegung. Nicht nur die Tatsache, dass der Videostreaming-Dienst schärfer gegen das Teilen von Zugangsdaten vorgeht, sorgt für Aufsehen, sondern auch das Ärgernis, dass die nützliche Funktion des 3D-Sounds nur noch im Premium-Abo verfügbar ist. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Den Neustart attraktiver Programminhalte nämlich.

Zweite Staffel von „Sex/Life“ startet bei Netflix

So startet kurz nach dem bevorstehenden Monatswechsel die zweite Staffel von „Sex/Life“ bei Netflix neu durch. Ab dem 2. März 2023 sehnt sich Billie in dieser Drama-Serie nach einem erfüllten Leben. Sie steht vor neuen Herausforderungen – und neuen Begierden. Die Frage ist nur: Wird sie ihr Glück in einer verzwickten Dreiecksbeziehung wirklich finden?

„Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ Staffel 2 bei Netflix

Oder darf es ein wenig Fantasy sein? Dann darfst du dich ab dem 16. März 2023 auf die Fortsetzung von „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ freuen. In der zweiten Staffel der Netflix-Original-Serie sind Alina und Mal nach ihrer Konfrontation mit Kirigan auf der Flucht. Bei ihrer Suche nach weiteren Kräftemehrern treffen sie neue Verbündete und nicht zuletzt auch herzzerreißende Entscheidungen.

Neue Thriller-Serie: „The Night Agent“

Ganz neu im Serien-Kosmos von Netflix verfügbar: die Thriller-Serie „The Night Agent“. Während er Telefondienst schiebt, nimmt ein aufmerksamer FBI-Agent einen Notruf an, der ihn in eine tödliche Verschwörung hineinzieht: im Mittelpunkt ein Maulwurf im Weißen Haus. Verfügbar ist „The Night Agent“ bei Netflix ab dem 23. März 2023.

„Wellmania“ – Erste Staffel der Comedy-Serie vor dem Start

Ungleich lustiger, aber trotzdem auch actionreich geht es ab dem 29. März 2023 bei „Wellmania“ zur Sache. Als Liv erkrankt und ihr Lebensmotto „Lebe schnell und stirb jung“ überdenken muss, begibt sie sich auf eine Wellness-Odyssee, die für sie jedoch auch tödlich enden könnte.

Finale: Siebte und letzte Staffel von „Riverdale“ bei Netflix

Gute Nachrichten gibt es zudem für alle Fans des übernatürlichen Krimidramas „Riverdale“. Ab dem 30. März 2023 ist bei Netflix die bereits siebte Staffel der Serie zu sehen. Es wird der finale Akt sein, denn eine weitere Staffel ist nicht mehr geplant. Auf welche Serien du dich im März bei Netflix sonst noch freuen kannst, zeigt dir die nachfolgende Tabelle.

Serie Staffel verfügbar ab Drei Leben 1 22. Februar 2023 Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten 1 22. Februar 2023 Ein Mädchen namens Lay Lay 2 23. Februar 2023 Outer Banks 3 23. Februar 2023 Vor wem laufen wir eigentlich davon? 1 24. Februar 2023 Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max 1 24. Februar 2023 Formula 1: Drive to Survive 5 24. Februar 2023 Too Hot To Handle 1 28. Februar 2023 Cheat 1 1. März 2023 Entrevías 1 1. März 2023 Masameer County 2 2. März 2023 Reingelegt! 2 2. März 2023 Sex/Life 2 2. März 2023 Next in Fashion 2 3. März 2023 You – Du wirst mich lieben 4b 9. März 2023 Outlast 1 10. März 2023 Rana Naidu 1 10. März 2023 The Glory 2 10. März 2023 Ariyoshi Assists 1 14. März 2023 Das Gesetz des Dschungels 1 15. März 2023 Shadow and Bone – Legenden der Grisha 2 16. März 2023 Dance 100 1 17. März 2023 Maestro in Blue 1 17. März 2023 Sky High: Die Serie 1 17. März 2023 El Reino – Dein Reich komme 2 22. März 2023 Unsichtbare Stadt 2 22. März 2023 The Night Agent 1 23. März 2023 Liebe macht blind 4 24. März 2023 Unseen 1 29. März 2023 Wellmania 1 29. März 2023 Kimi ni todoke 1 30. März 2023 Riverdale 7 30. März 2023 Unstable 1 30. März 2023 Copycat Killer 1 31. März 2023 Agent Elvis 2 März 2023 Ich bin Georgina 2 März 2023 Beef 1 6. April 2023 Transatlantic 1 7. April 2023 Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte 1 4. Mai 2023

Neue Filme bei Netflix im März 2023

Hinsichtlich neuer Filme darfst du dich ab dem 8. März 2023 unter anderem auf die romantische Eigenproduktion „Faraway“ freuen. Nachdem sie ein Haus auf einer kroatischen Insel geerbt hat, begibt sich eine Frau auf eine spontane Reise, die sowohl ihre Lebensfreude als auch den Funken der Liebe neu entfacht. Ab dem 10. März 2023 ist der Thriller „Luther: The Fallen Sun“ abrufbar. Von einem ungelösten Mordfall geplagt, bricht der geniale, aber in Ungnade gefallene Londoner Detektive John Luther aus dem Gefängnis aus, um einen sadistischen Killer zu fassen.

Titel Verfügbar ab The Strays 22. Februar 2023 Call Me Chihiro 23. Februar 2023 We Have A Ghost 24. Februar 2023 A Whole Lifetime with Jamie Demetriou 28. Februar 2023 Heute schläfst du mit mir 1. März 2023 Du bist es 3. März 2023 Faraway 8. März 2023 ¿Encontró lo que buscaba? 10. März 2023 Luther: The Fallen Sun 10. März 2023 Es war Zeit 16. März 2023 Die Elefantin des Magiers 17. März 2023 Le Roi des ombres 17. März 2023 Noise 17. März 2023 Johnny 23. März 2023 Chor Nikal Ke Bhaga 24. März 2023 Kill Boksoon 31. März 2023 Murder Mystery 2 31. März 2023 Furies März 2023

Übrigens: Dass es Netflix bald auch kostenlos geben könnte, ist derzeit nicht absehbar. Entsprechende Gerüchte hat der Chef des Unternehmens, Ted Sarandos, kürzlich zurückgewiesen. Günstiger kannst du Netflix aber trotzdem schauen; wenn du dich für das werbefinanzierte Abo entscheidest. Es kostet 4,99 Euro pro Monat und ist damit 3 Euro monatlich günstiger als das Basis-Abo ohne Werbung.