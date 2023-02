„Der Herr der Ringe“: Warner Bros. arbeitet an neuen Filmen

Das „Der Herr der Ringe“-Universum hat seit seiner Schaffung durch J. R. R. Tolkien eine treue Fanbase, die sich der bunten Fantasy-Welt gewidmet hat. Seit jeher gibt es stets neuen Content, der einen in die Welt von Mittelerde eintauchen lässt. Über die letzten Jahre hinweg ließ sich allerdings ein gewisser Boom wahrnehmen, der massenhaft neuen „Der Herr der Ringe“-Content entstehen lässt. Unter anderem entstand eine neue Serie, „Die Ringe der Macht“, bei Amazon, ein Anime befindet sich aktuell in Produktion und auch ein Videospiel ist in Arbeit. Nun gab es eine weitere große Ankündigung, die Fans aufschauen lässt.

Neue „Der Herr der Ringe“-Filme in Arbeit

Warner Bros. übernimmt die Produktion

Warner Bros. hat angekündigt, gleich mehrere neue Filme zu produzieren, die allesamt im „Der Herr der Ringe“-Universum angesiedelt sind. Das Studio kündigte dies bei der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen an. Voraussetzung für die Produktion der neuen Filme war unter anderem ein Deal mit der Embracer Group, die aktuell die Rechte am Fantasy-Franchise besitzt. Wie viel Geld dabei geflossen ist, gibt Warner Bros. nicht bekannt.

Besonders interessant für Fans ist, dass die neuen Filme von New Line Cinema produziert werden. Es handelt sich dabei um das Studio, welches auch für die Filme aus den Jahren 2001 bis 2003 verantwortlich war. New Line Cinema ist eine Produktionsfirma, die zu Warner Bros. Discovery gehört.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Nicht nur New Line Cinema dürfte Fans bereits bekannt sein. Peter Jackson, der Regisseur der Trilogie, ist ebenfalls an den neuen Filmen beteiligt. Auch Fran Walsh und Philippa Boyens sind mit von der Partie und alle drei sagten in einem gemeinsamen Statement bei Variety, dass sie stets über den Stand der Produktion auf dem Laufenden gehalten werden. Außerdem seien sie erfreut, gemeinsam mit Warner die Zukunft des „Der Herr der Ringe“-Universums in Angriff zu nehmen. Welche Rolle die drei bei der Produktion der neuen Filme genau spielen, ist noch nicht bekannt.

Worum geht es in den neuen Filmen?

Die wohl wichtigste Frage, die sich Fans nun vermutlich stellen, bleibt leider noch unbeantwortet. Es ist unklar, wie die Handlung der neuen Filme aussieht. Bekannt ist allerdings, über welche Lizenzen die Embracer Group, und damit auch Warner Bros., verfügt. Es handelt sich dabei um die Lizenzen der Tolkien-Bücher „Der Herr der Ringe“, „Der Hobbit“ und „Das Silmarillion“. „Das Silmarillion“ ist eine Sammlung unvollendeter Werke von J. R. R. Tolkien. Es ist also möglich, dass die Filme auch Handlungen aus früheren Zeiten von Mittelerde aufgreifen.

Warner Bros. steht bei der Produktion der neuen Filme jede Menge Material zur Verfügung. Bis weitere Informationen bekannt werden, könnte es allerdings noch dauern. Bislang ist nur bestätigt, dass es neue Filme geben soll, und dass das „Der Herr der Ringe“-Universum dabei im Vordergrund steht. In einem Statement gab Warner Bros. jedoch bekannt, dass die Filme „neu“ und „spannend“ sein sollen. Zudem ist man sich bewusst, dass „Der Herr der Ringe“ ein unglaublich beliebtes Franchise ist und möchte dem gerecht werden. Dies soll durch hohe Qualität und Produktionswerte erreicht werden.