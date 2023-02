TV-Tipp zum Wochenende: Dieser spektakuläre DC-Superheldenfilm startet morgen

Was könnte am Wochenende schöner sein, als einen guten Film anzuschalten und zu entspannen? Dieses Wochenende startet bei Netflix ein Superheldenfilm, der dir volle Action und eine spannende Story bietet. Der Film aus dem Jahr 2020 startet zum ersten Mal beim US-Streaming-Dienst in Deutschland. Wir verraten dir, warum dieser Film unser TV-Tipp am Wochenende ist und du ihn nicht verpassen solltest.

Die Story von Wonder Woman 1984

In diesem Film kehrt Diana Price auf die große Leinwand zurück. Auch bekannt als Wonder Woman rettet sie die Menschen um sich herum vor Gefahren, kämpft allerdings privat gegen eigene Probleme an. Sie schafft es nicht, den Tod von Steve Trevor zu überwinden und zieht sich in ihre leere Wohnung zurück. Dies ändert sich jedoch, als ihr die Wissenschaftlerin Barbara Ann Minerva am Smithsonian Institute in Washington D.C. über den Weg läuft. Diana arbeitet hier als leitende Anthropologin und erklärt sich bereit, Barbara bei der Analyse wichtiger Artefakte zu helfen.

Ein Artefakt fällt Diana dabei besonders auf, denn es scheint eine magische Gabe zu besitzen. Was es mit dem mysteriösen Artefakt auf sich hat und wie auch Steve Trevor plötzlich wieder in Dianas Leben eintritt erfährst du, wenn du den Film schaust.

Wo kann ich den Film schauen?

Wonder Woman 1984 startet am 18. Februar bei Netflix in Deutschland. Besitzt du einen Account bei Netflix, kannst du den Film dort ohne Aufpreis streamen. Es handelt sich bei WW84 um den zweiten und vorerst letzten Solo-Film mit Wonder Woman. Erst vor kurzem hat DC die Entwicklung eines dritten Films eingestellt, denn scheinbar plant das Studio einen großen Neuanfang.

In den Hauptrollen siehst du Gal Gaddot als Diana Prince, Chris Pine als Steve Trevor, Kristen Wiig als Cheetah und Pedro Pascal als Maxwell Lord. Der Soundtrack des Films wurde von Hans Zimmer komponiert, der für seine imposanten Kompositionen in mittlerweile unzähligen Blockbustern bekannt ist. In Deutschland erschien der Film erstmals am 17. Juni 2021. Wonder Woman 1984 hat eine Laufzeit von 145 Minuten und bietet dir damit mehr als zwei Stunden packende Unterhaltung.