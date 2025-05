Unter 15 Euro bei Amazon: Darum gehört dieses Produkt in jeden Rucksack

Es handelt sich bei dem Amazon-Angebot um eine kleine, leistungsstarke Powerbank der Marke Anker. Dank eines anklickbaren Coupons bekommst du sie gerade mit satten 50 Prozent Rabatt. Was das Teil kann und warum es sich gerade jetzt besonders lohnt, erfährst du hier.

Klein, stark und günstig – das kann die Powerbank von Anker

Die Powerbank von Anker ist kaum größer als eine Kreditkarte und wiegt ungefähr so viel wie ein iPhone 15 Pro Max. Sie passt damit problemlos in jede Hosentasche oder jeden Rucksack und ist ideal, wenn unterwegs der Akku deines Smartphones schlappmacht. Regulär kostet das Gadget 26,99 Euro, doch dank eines aktuell aktivierbaren Coupons sinkt der Preis auf nur noch 13,49 Euro. Für ein Gerät dieser Art, das als „Amazons Tipp“ ausgezeichnet wurde und 4,6 / 5 Sternen gesammelt hat, ist das ein echter Knallerpreis.

So sieht die Anker Powerbank aus

Gerade, wenn dein Smartphone schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, entlädt sich der Akku oft schneller, als dir lieb ist. Eine Powerbank ist dann eine einfache, praktische Lösung – und deutlich günstiger als ein Akkuwechsel oder gar ein neues Handy. Die Anker-Powerbank bringt eine Kapazität von 10.000 mAh mit, was etwa ausreicht, um ein iPhone 16 oder ein Samsung Galaxy S24 jeweils rund zweimal vollständig aufzuladen. Dank 30-Watt-Schnellladefunktion erreichst du laut Hersteller beim iPhone 16 bereits nach 30 Minuten einen Ladestand von 57 Prozent. Ideal, wenn du unterwegs nur wenig Zeit hast und trotzdem schnell wieder Saft brauchst.

Ein kleines Display auf der Vorderseite zeigt dir jederzeit den aktuellen Ladestand an. Besonders praktisch ist auch das integrierte USB-C-Kabel, das mit vielen Geräten kompatibel ist. So lädst du nicht nur dein Smartphone, sondern bei Bedarf auch Kopfhörer, Tablets oder sogar deinen Laptop. Die Powerbank punktet also nicht nur mit Größe und Preis, sondern ebenso mit Vielseitigkeit.

50 Prozent Rabatt bei Amazon: So sicherst du dir den Deal

Um den Rabatt zu bekommen, klickst du auf der Produktseite einfach das Coupon-Häkchen an. Im Warenkorb wird der Preis dann automatisch um 50 Prozent reduziert, sodass du nur noch 13,49 Euro zahlst. Wenn du über 39 Euro im Warenkorb hast, sparst du dir außerdem die Versandkosten. Laut Preisvergleich bekommst du dieses Modell aktuell nirgends günstiger – und auch in der Vergangenheit war es selten so preiswert wie jetzt. Der Zeitpunkt ist also top.

Falls du lieber doppelt so viel Akkukapazität möchtest, lohnt sich auch ein Blick auf diese Anker-Powerbank mit 20.000 mAh. Dank eines 10-Euro-Coupons bekommst du sie derzeit für nur 19,99 Euro. Damit lädst du ein iPhone 16 rund viermal komplett auf – ideal für längere Reisen oder Tage, an denen du dein Smartphone einfach viel benutzt.

