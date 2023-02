Blacklist nimmt Abschied: Diese Krimiserie erreicht nach zehn Staffeln ihr Ende

Die finale Staffel wird bei dem US-amerikanischen Streaminganbieter Netflix erhältlich sein, jedoch erst mit einer langen Verzögerung. Aller Voraussicht nach wird die zehnte Staffel der Krimiserie „The Blacklist“ erst Ende Oktober 2023 auf Netflix in Deutschland erscheinen. Dass dies die letzte Staffel sein wird, verkündetet der US-Fernsehsender NBC in einem Trailer. Bereits seit Längerem hat die Serie ihr Ende angedeutet. Letztlich gibt es mittlerweile zehn Staffeln. Schon nach der achten Staffel haben sich Co-Showrunner Jon Bokenkamp und Hauptdarstellerin Megan Boone verabschiedet. Die Verantwortlichen hinter der Serie bedankten sich bei der stets treuen Fangemeinschaft für „zehn Jahre, Hunderte Blacklist-Fälle und mehr als 200 produzierte Episoden“.

„The Blacklist“: Hier kannst du dir die Serie anschauen

In der neuen Staffel wird vieles anders als zuvor sein. Die Blacklister aus den vorigen Staffeln jagen Raymond Reddington (James Spader) und wollen versuchen, seine Identität, als FBI-Informant aufzudecken. Dafür wird sich das aktuelle Mastermind und Bösewicht Marvin Gerard (Fisher Stevens) mit dem chinesischen Spion Wujing (Chin Han) zusammen tun. Das ist auch im Trailer zusehen. Die Ausstrahlung der zehnten Staffel von „The Blacklist“ ist ab sofort auf NBC abrufbar. Die ursprüngliche Veröffentlichung sollte jndes im Januar stattfinden, aber dem war nicht so.



Netflix wird die neuen Folgen einen Monat nach der US-Ausstrahlung in sein Sortiment aufnehmen. Wie gewohnt soll die Staffel 22 Folgen umfassen. Da die Ausstrahlung erst Ende Februar beginnt, wird das Finale im Juli 2023 gezeigt. Insofern würde Netflix frühstens im August 2023 starten, mit seiner Ausstrahlung starten. In der Vergangenheit kam es auch mal ab und an vor, dass während der Ausstrahlung einer Staffel zwei Episoden hintereinander gezeigt wurden. Fürs Erste muss die deutsche „The Blacklist“ Fangemeinde abwarten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll Staffel zehn von „The Blacklist“ bei Amazon Prime Video, iTunes, Microsoft und MagentaTV zum Kauf angeboten werden.