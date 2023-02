Prime Video: Sieben geniale Filmtipps zum Valentinstag

Wenn du bereits Abonnent von Prime Video bist (oder es werden möchtest), dann kannst du passend zum Valentinstag einige schöne Liebesfilme sehen – ohne weiteren Aufpreis. Wir zeigen dir sieben Film-Highlights, die du in unseren Augen nicht verpassen darfst. Mit dabei sind nicht nur romantische Komödien, sondern auch Filme, die ein wenig Tiefgang und Anspruch haben. Denn ein Liebesfilm muss nicht immer nur Herzchen in die Augen zaubern. Er darf, finden wir, auch bewegen und zum Nachdenken anregen.

Die besten Filme zum Valentinstag bei Prime Video

Fremd Fischen

Ginnifer Goodwin, Kate Hudson und Colin Egglesfield stehen im Mittelpunkt der romantischen Komödie „Fremd Fischen“ aus dem Jahr 2011. Goodwin spielt daran eine nicht nur gut aussehende, sondern auch stets freundliche und verständnisvolle Fast-30-Jährige, die immer noch Single ist. Nach einer wilden Party landet sie mit Dex (Egglesfield) im Bett. Blöd nur, dass Dex kurz vor der Hochzeit mit Kates bester Freundin (Hudson) steht. Chaos vorprogrammiert!

„Eine Million Küsse – Wie angel‘ ich mir einen Millionär?“

Eine Produktion aus dem Jahr 2021: „Eine Million Küsse – Wie angel‘ ich mir einen Millionär?“. Im Mittelpunkt steht hier Alicia, eine alleinerziehende Mutter, die sich und ihren Sohn seit ihrer Scheidung mit Aushilfsjobs über Wasser halten muss. Problem: Das Geld reicht trotzdem hinten und vorne nicht. Durch Zufall landet sie in einem Workshop, der behandelt, wie man sich einen wohlhabenden Heiratskandidaten angelt. Und eines Tages muss sie sich entscheiden: Weiter ein paar aufregende Tage in der Welt der Reichen und Schönen erleben oder doch eine langfristige Entscheidung für die Zukunft treffen.

„Love Happens“

Immer wieder in romantischen Komödien eine gern gesehene Akteurin: Jennifer Aniston. Und bei Prime Video kannst du zum Valentinstag zum Beispiel „Love Happens“ (2009) sehen. Der Psychologe Burke Ryan ist noch nicht in der Lage, den Tod seiner Frau zu verarbeiten. Und das, obwohl der folgenschwere Unfall schon drei Jahre zurückliegt. Blumenladenbesitzerin Eloise will ihm beweisen, dass es doch möglich ist. Und das, obwohl sie eigentlich genug von Männern hat.

„Forever – Ab jetzt für immer“

Dass sich Gefühle auf einem unfreiwilligen Urlaubstrip entwickeln können, offenbart uns „Forever – Ab jetzt für immer“ (2017). Es sind Jahre vergangen, seitdem sich die Sandkastenfreunde Nina und Hugo das letzte Mal gesehen haben. Einen Tag vor Ninas Hochzeit kehrt Hugo plötzlich zurück. Das allein sorgt schon für gewisse Gefühlsduselei, doch als Ninas Bräutigam vor dem Altar dann auch noch einen unerwarteten Rückzieher macht, ist das Chaos perfekt. Geschockt und hysterisch besteht sie darauf, trotzdem zu feiern. Und am Ende des Tages sitzt Nina zusammen mit Hugo in einem Flugzeug nach Mauritius. Der Anfang einer großen Liebe?

„Zauber der Liebe“

Ein kleiner Geheimtipp bei Prime Video aus dem Jahr 2007 ist der ab 12 Jahren freigegebene Film „Zauber der Liebe“ (2007). Oscar-Preisträger Morgan Freeman spielt den Philosophie-Professor Harry, der immer einen Blick für die Liebe und die Beziehungen anderer Personen hat. Problem: Die Beziehung zu seiner eigenen Frau lässt er ein wenig schleifen. Sie fühlt sich einsam. Zeit, dass sich etwas ändert. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Denn Regisseur Robert Benton beleuchtet auch die Schicksale anderer Menschen, die nach Liebe, Nähe und Geborgenheit suchen, ehe sie vor dem nächsten Scherbenhaufen stehen.

„P.S. Ich liebe dich“

Mehr als zwei Stunden dauert das romantische Drama „P.S. Ich liebe dich“, das ebenfalls im Jahr 2007 produziert wurde. Darin sind Holly und Gerry das perfekte Traumpaar. Doch als Gerry plötzlich stirbt, weiß Holly nicht, wie sie allein weiterleben soll. Bis sie entdeckt, dass Gerry ihr während seiner letzten Tage Briefe geschrieben hat. Darin enthalten: Zahlreiche Aufgaben, die Holly aus ihrer Trauer zurück ins Leben führen sollen.

„Notting Hill“

Ein waschechter Klassiker: „Notting Hill“ aus dem Jahr 1999. Filme wie dieser sind eigentlich perfekt für den Valentinstag gemacht und sie lohnen sich auch dann, wenn man sie schon kennt. Und das nicht nur, weil mit Julia Roberts und Hugh Grant zwei Schauspiel-Schwergewichte in den Hauptrollen zu sehen sind. Inhalt: Der sympathische Buchhändler William glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als eines Tages der Hollywood-Star Anna Scott ausgerechnet seinen Laden im Londoner Stadtteil Notting Hill einen Besuch abstattet. Angezogen von der Normalität von Williams Leben, entspannt sich allmählich zwischen der Kinoprinzessin und dem schüchternen Single eine zarte Liebe.

Soll es lieber eine Serie sein?

Und wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin lieber eine romantische Serie bei Prime Video schauen möchtest, dann sei dir „Modern Love“ ans Herz gelegt. Dieses Amazon Original zeigt nämlich in acht Episoden einzigartige Geschichten über ungewöhnliche Freundschaften, verloren geglaubte Liebe, die doch noch eine Chance hat und andere Freuden und Leiden der Liebe. Und all das inspiriert von den persönlichen Geschichten aus der beliebten Kolumne „Modern Love“ in der „New York Times“.

Jetzt bei Prime Video anmelden

Du bist noch kein Kunde von Amazon Prime Video? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich direkt anzumelden. Für 8,99 Euro im Monat bist du dabei – die ersten 30 Tage kannst du das Angebot gratis testen. Alternativ ist Prime Video auch ohne weiteren Aufpreis bei Amazon Prime inklusive – für 89,90 Euro im Jahr, mit vielen weiteren Extras und rechnerisch für 7,49 Euro pro Monat.