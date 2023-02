Jetzt kostenlos bei Amazon: Diese legendäre Filmreihe ist endlich wieder zurück

Ein perspektiv- und mittelloser Boxer bekommt die einmalige Chance, gegen den Weltmeister um den Titel zu kämpfen. So könnte man die Story des Films „Rocky“ in einem Satz zusammenfassen. Das war 1976. Als Rocky Balboa begeisterte Sylvester Stallone die Massen – und tut es bis heute. Sylvester Stallone erlebte mit Rocky und Rambo zweifelsfrei den Höhepunkt seiner Karriere. Zwar sorgt Samaritan aktuell bei Amazon Prime Video für Furore und spaltet die Meinungen der Zuschauer. Doch kein anderer Streifen kam an diese Filme heran.

Amazon reagiert zum Kinostart

Und nun bringt Amazon Prime Video eine der beliebtesten Filmreihen zurück – pünktlich zum Kinostart von Creed III. Ab sofort stehen alle Teile von Rocky und Creed bei Amazon Prime Video auf Abruf zur Verfügung. Für alle Prime-Video-Abonnenten ohne weitere Kosten.

Während „Creed III: Rocky’s Legacy“ am 2. März 2023 die Rocky-Spin-off-Reihe zur Trilogie macht, kommt er für viele Fans nicht an die Rocky-Filme heran. Vor allem der erste Teil, der 1977 für zehn Oscars nominiert wurde und drei davon gewann, ist bis heute Kult. Nicht nur für Stallone, der mit seinen letzten Ersparnissen das Drehbuch dazu ablieferte, wurde Rocky 1 zum Kassenschlager. Die mit einem kleinen Etat gedrehte Geschichte vereint Drama, Romantik, Sport und den amerikanischen Traum wie kein anderer Film. Sie ist es, die Rocky zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten machte.

Erfolgreiche Filmreihe bekommt Spin-off

Der erste Teil der Filmreihe machte Sylvester Stallone zum Star. Es entstanden fünf weitere Rocky-Filme. Als der Held dann zu alt war, um erneut in den Ring zu steigen, sollte es aber noch nicht zu Ende sein. Denn: „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist“. Und so entstand mit Creed, also dem Sohn von Apollo Creed aus den Rocky-Filmen, ein Spin-off, dessen dritter Teil nun in die Kinos kommt. Wer sich den Film ansehen will, kann jetzt – sollte er oder sie die Geschichte noch nicht kennen – bei Amazon Prime Video ansehen.

