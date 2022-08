Nach Rocky und Rambo: Der beste Stallone-Film aller Zeiten? Jetzt kostenlos bei Amazon

„Je älter Sly wird, desto besser die Filme„, lautet einer der vielen überwiegend positiven Kommentare zum Trailer des neuen Stallone-Films. In einer Amazon-Produktion spielt Sylvester Stallone einen Superhelden, der sich im Ruhestand befindet. Der Trailer – weiter unten zu finden – verspricht einen Stallone, wie ihn sich viele schon seit Langem gewünscht haben. Wie in Rocky und Rambo ein eher zurückhaltender Charakter, der aber zum Superhelden wird, wenn es darauf ankommt. Samaritan startet am 26. August exklusiv bei Amazon Prime Video und ist ohne zusätzliche Kosten im Abo enthalten.

Amazon zeigt einen Stallone, den sich viele gewünscht haben

Der 13-jährige Sam Cleary vermutet, dass sein mysteriöser, zurückgezogen lebender Nachbar, Mr. Smith (Sylvester Stallone), in Wirklichkeit der legendäre Superheld Samaritan ist. Der eigentlich für tot erklärte Mann ist vor zwanzig Jahren mit Superkräften ausgestattet worden, die ihn zu einem Samariter machten. Nur wenige Bewohner der Stadt Granite haben noch die Hoffnung, dass der Superheld noch am Leben ist. Da die Kriminalität weiter zunimmt und die Stadt am Rande des Chaos steht, macht es sich Sam zur Aufgabe, seinen Nachbarn aus dem Versteck zu locken, um die Stadt vor dem Ruin zu retten.

→ Kostenlos bei Amazon: Dieser Film wird dich elektrisieren, fesseln und zutiefst bewegen

Der folgende Trailer gibt einen Vorgeschmack auf den Stallone-Kracher, den Amazon gemeinsam mit dem Rocky-Darsteller produziert hat. Der anderthalb Stunden lange Film sollte ursprünglich schon Mitte 2021 in den Kinos anlaufen, wurde aber aufgrund von Corona und einer langen Pause bei der Produktion auf August 2022 verschoben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wer sich über Stallones Stimme wundert

Eine Besonderheit gibt es auch. Wer sich den Trailer angesehen hat und Stallone aus früheren Filmen kennt, dürfte sich über die deutsche Synchronstimme wundern. Über Jahrzehnte hinweg wurde Stallone hierzulande von Thomas Danneberg synchronisiert. Da Danneberg aber aus gesundheitlichen Gründen bereits seit 2019 im Ruhestand ist, wird Stallone von Jürgen Prochnow synchronisiert. Prochnow lieh Stallone unter anderem bereits in Rocky 1 und 2 sowie in „Rambo: Last Blood“ seine Stimme.

Jetzt weiterlesen Das sind die 15 besten Filme der vergangenen 20 Jahre