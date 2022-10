Kostenlos bei Amazon und Netflix: Dieser Thriller mit Stallone und Schwarzenegger steckt voller Wendungen

Ein „cleverer Actionthriller mit zwei alten Haudegen, die selbstironisch mit den Muskeln zucken“, lautete die Kritik des Kulturspiegels, als der erste Film, in dem Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger Seite an Seite die Hauptfiguren spielen, in die Kinos kam. Das Filmkritik-Portal Rotten Tomatoes gibt für den Film hingegen nur 50 Prozent positive Rezensionen an, während er bei Amazon auf fast 3.500 Bewertungen mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen kommt. Wer Amazon Prime Video oder Netflix abonniert hat, kann den Thriller aktuell ohne weitere Kosten sehen. Doch worum geht es in dem Blockbuster, der die Kritiker scheidet?

Knast-Action mit Stallone und Schwarzenegger bei Amazon und Netflix

Es ist ein Action-Spektakel, wie man es von Stallone und Schwarzenegger kennt. Doch in dem Film „Escape Plan“ lassen es Rocky und der Terminator gemeinsam krachen. Sie sitzen in einem Gefängnis ein, aus dem es kein Entkommen gibt. Zwar ist Ray Breslin (Sylvester Stallone) Ausbruchsexperte, doch aus diesem Knast soll keine Flucht möglich sein. Wie ausbruchssicher ist „Das Grab“ aber wirklich? Die vielen Wendungen machen den Film zu einem spannenden Thriller. Der folgende Trailer gibt einen Einblick. Hier gibt es den Film bei Amazon Prime Video und hier bei Netflix.

