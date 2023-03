Disney+ im April: Diese Highlights kommen zu Ostern

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

April bei Disney+: Ostern & Earth Day

Zum diesjährigen Earth Day am 22. April nimmt Disney+ dich mit auf eine Reise um unseren Planeten mit all seinen zahlreichen Facetten. In der „Earth Day-Sammlung“ auf dem Streaming-Service lassen sich die faszinierenden Weiten der Meere bestaunen, die höchsten Gipfel der Erde erforschen und die Welt durch die Augen anderer neu erleben. Spannende Dokumentationsfilme und -serien von National Geographic geben einen einmaligen Einblick in das Leben der Tiere in der Wildnis und zeigen zugleich, wie ihre Lebensräume durch den Klimawandel und den Einfluss der Menschen bedroht werden.

Inhaltlich dazu passend gibt es auf Disney+

National Geographic: Stimmung der Erde

The World According to Jeff Goldblom

Welcome to Eath

Wunder des Pazifiks

Tierische Freundschaften

Im Reich der Riesenhaie

Before the Flood

Nationalpark im Ozean

Guardians of the Galaxy

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst – ab 5. April

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst“ ist ein spanisches Original Special mit Papst Franziskus unter der Regie von Jordi Évole und Màrius Sanchez. Das in Rom gedrehte Special konzentriert sich auf die Begegnung zwischen dem derzeitigen Oberhaupt der katholischen Kirche und zehn jungen Erwachsenen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und mit sehr unterschiedlichen Lebenswegen und Erfahrungen.

Das Special zeigt offene und ehrliche Gespräche zwischen einem der einflussreichsten Menschen der Welt und zehn spanischsprachigen, jungen Erwachsenen zwischen 20 und 25 Jahren, die Fragen und Bedenken zu einer Vielzahl von Themen aufwerfen, darunter: Feminismus, die Rolle der Frau in der Kirche, reproduktive Rechte, Glaubensverlust, die Migrationskrise, LGBTQIA+ Rechte, Missbrauch innerhalb der Kirche, Rassismus und psychische Gesundheit. Das Treffen zwischen dem Papst und den zehn jungen Erwachsenen fand im Juni 2022 im Pigneto statt, einem der vielseitigsten Stadtteile Roms. Der Papst spricht vorbehaltlos und das Ergebnis ist ein intensives und dynamisches Gespräch, das auf Empathie, Neugier, Respekt und gegenseitigem Lernen beruht.

The Good Mothers – ab 5. April

„The Good Mothers“ ist eine vielschichtige Erzählung, die der schockierenden wahren Geschichte von Denise, der Tochter von Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola und Giuseppina Pesce folgt. Die drei Frauen, die in den tödlichsten aller italienischen Mafia-Clans hineingeboren wurden, wagen es, der ‚Ndrangheta zu trotzen und versuchen, diese von innen herauszustürzen. Unterstützung dafür finden sie bei der neuen Staatsanwältin in Kalabrien Anna Colace. Sie ist überzeugt, dass man sich auf die Frauen konzentrieren muss, um den ‚Ndrangheta-Clan zu besiegen …

Diese Strategie ist mit großen Risiken verbunden: Die ‚Ndrangheta ist berühmt und gefürchtet für ihre eiserne Faust und ihre tückische Macht. „The Good Mothers“ begleitet Denise, Giuseppina und Maria Concetta bei ihrem Versuch, sich von der kriminellen Macht zu lösen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und eine neue Zukunft für ihre Kinder aufzubauen.

Sam – Ein Sachse – ab 26. April

Basierend auf der wahren Geschichte von Sam Meffires Aufstieg und Fall folgt diese Miniserie Sams verzweifelter Suche nach Heimat, seinem Kampf für Anerkennung und Gerechtigkeit. Sam wird in den wilden Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung vom ersten schwarzen Polizisten in der DDR zum Medienstar und schließlich zum Verbrecher.

Peter Pan & Wendy – ab 28. April

Unter der Regie von David Lowery, zeigt „Peter Pan & Wendy“, wie das junge Mädchen Wendy Darling, das Angst hat, ihr Elternhaus zu verlassen, auf Peter Pan trifft, einen Jungen, der nicht erwachsen werden will. Gemeinsam mit ihren Brüdern und der Fee Tinkerbell, reist sie mit Peter in die magische Welt von Nimmerland. Dort trifft sie auf einen bösen Piratenkapitän, Käpt’n Hook, und begibt sich auf ein spannendes Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird.

Alle Neustarts bei Disney+ im April im Überblick

1. April

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

2. April

Ralph & Katie – Staffel 1 (Star)

5. April

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst (Star)

The Crossover – Staffel 1 (Disney)

The Good Mothers

7. April

The Right Words (Star)

Große Erwartungen (1998) (Star)

In Time – Deine Zeit läuft ab (Star)

12. April

9-1-1: Lone Star – Staffel 3 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas – Staffel 1 (National Geographic)

Rennervations

14. April

My Apologies (OT: Ozur Dilerim) (Star)

Oswald, der lustige Hase (Disney)

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere (National Geographic)

Stuber – 5 Sterne Undercover (Star)

17. April

Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte – Staffel 19 (Star)

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 6 (Star)

19. April

True Lies – Staffel 1 (Star)

Kindred: Verbunden – Staffel 1 (Star)

American Horror Story – Staffel 11 (Star)

Wildes Hawaii – Staffel 1 (National Geographic)

How I Met Your Father – Staffel 2 (Star)

20. April

Quasi (Star)

21. April

Jane Goodall: Die Hoffnung (National Geographic)

26. April

Atlanta Medical – Staffel 6 (Star)

Roms verlorene Schätze – Staffel 1 (National Geographic)

Sam – Ein Sachse (Star)

28. April

Queen Elizabeth II: A Royal Life – A Special Edition of 20/20 (Star)

Shutter (Star)

Das Geheimnis der Mumie 2 (Disney)

Peter Pan & Wendy

