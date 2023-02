Titanic, Pretty Woman und Co.: Das sind die schönsten Liebesfilme aller Zeiten

Der Valentinstag fällt 2023 auf einen Dienstag. Einem entspannten Tag und einem gemütlichen Filmabend mit deinem oder deiner Liebsten, Popcorn, Schokolade, Bier, Sekt und anderen Leckereien steht trotzdem nichts im Wege. Doch am Anfang eines Filmabends steht immer die komplizierte Frage: Welchen Film willst du gucken?

→ Noch mehr Filme: Die 6 schönsten Liebesfilme zum Valentinstag bei Netflix

Titanic

Zu den Klassikern der Liebesfilme gehört unumstritten James Camerons Meisterwerk „Titanic“. Rose (Kate Winslet) und Jack (Leonardo DiCaprio) begegnen sich auf der Jungfernfahrt der RMS Titanic im Jahr 1912. 84 Jahre nach dem Untergang des Kreuzfahrtschiffs beginnt die Jagd auf den Schatz „Das Herz des Ozeans“. Statt eines Diamanten finden die Schatzsucher die Zeichnung der jungen Rose. Der Beginn der Erzählung einer unvergesslichen Liebe.

Dirty Dancing

Dieser Film darf bei einer Liste der schönsten Filme zu Valentinstag nicht fehlen: „Dirty Dancing“. Die 60er befinden sich gerade auf ihrem goldenen Höhepunkt. Die unbeschwerte Frances (Jennifer Grey) fährt mit ihren Eltern und ihrer Schwester Penny (Cynthia Rhodes) in den Sommerurlaub. Doch anstatt sich mit den Erwachsenen und immerzu gleichen Gesprächen zu langweilen, beginnt Frances „Baby“ Houseman einen Tanzkurs. Dort trifft sie auf den Tanzlehrer und Frauenschwarm Johnny (Patrick Swayze), der abseits des Standardtanzes gemeinsam mit anderen Angestellten Dirty-Dancing-Partys feiert. Ein Sommer voller Spannung und Liebe ist garantiert. Hier gehts zum Trailer.

Pretty Woman

Richard Gere und Julia Roberts in einem der rührseligsten Filme aller Zeiten. Das Callgirl Vivian Ward (Roberts) begegnet eines Abends dem charmanten und gutaussehenden Geschäftsmann Edward Lewis (Gere) und geht mit ihm aufs Zimmer. Edward bucht Vivian für eine Woche – ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Eine denkwürdige Entscheidung, die das Leben der jungen Frau auf den Kopf stellt.

Anna Karenina

Bei „Anna Karenina“ handelt es sich um die 2012er-Verfilmung von Lew Tolstois gleichnamigen Roman mit Keira Knightley in der Hauptrolle. Russland des 19. Jahrhunderts: Anna Karenina (Knightley) verliert das Ansehen der Moskauer Gesellschaft, als sie sich auf eine Affäre mit dem Offizier Wronskij (Aaron Taylor-Johnson) einlässt. Und das hat Konsequenzen. Hier findest du den Trailer zum Film.

Stolz und Vorurteil

Als Elizabeth Bennet (Keira Knightley) und der anerkannte Mr. Darcy (Matthew MacFaden) aufeinandertreffen, ist es um beide geschehen. Das Problem: Der wohlhabende junge Mann ist ein schwieriger Charakter, der sich mit aller Macht gegen die Gefühle für Elizabeth wehrt. Das Urteil fällt schnell: Mr. Darcy ist überheblich, arrogant und eine Heirat ausgeschlossen – oder?

Schlaflos in Seattle

Sam Baldwin (Tom Hanks) hat seine Frau verloren und versucht mit seinem achtjährigen Sohn Jonah (Ross Malinger) sein Leben weiterzuleben. Eines Abends landet der Witwer in einer Live-Radiosendung, in der er seine Geschichte erzählt. Ohne ihn zu kennen, verliebt sich die Journalistin Annie (Meg Ryan) in den Unbekannten. Sie will ihn kennenlernen und setzt alles daran, ein Treffen zwischen den beiden zu arrangieren. Hier gehts zum Trailer.

(500) Days Of Summer

Nicht jede Beziehung soll sein. Doch dass Summer nicht das Gleiche will wie Tom, muss er erst mal verstehen. Er braucht eine Weile bis er Summer loslassen kann und versteht, was in ihrer Beziehung schiefgelaufen ist. Der Film „(500) Days of Summer“ mit Joseph Gordon-Levitt und Zooey Deschanel zeigt was passieren kann, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die nicht das Gleiche möchten.

La La Land

Das Musical „La La Land“ ist eine Hommage an die Tanzmusicals der 50er-Jahre. Und genau in dieser Zeit begegnen sich die aufstrebenden Künstler Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan Gosling) und verlieben sich ineinander. Er versucht, sich als Jazzpianist einen Namen zu machen, sie als Schauspielerin in Hollywood. Läuft die Karriere zunächst schleppend an, bekommen sowohl Mia als auch Sebastian die Chancen ihres Lebens. Sie müssen sich entscheiden: Liebe oder Karriere? Hier siehst du den Trailer.

Call Me By Your Name

Ein absoluter Tipp: die Romanverfilmung von „Call Me By Your Name“. Elio Perlman (Timothée Chalamet) verbringt den Sommer mit seinen Eltern in Norditalien. Sein Vater, Dozent für Kunstgeschichte, lädt einen amerikanischen Assistenten für die Ferienzeit in ihre Villa ein. Für den jungen Elio steht die Welt Kopf, als er Oliver (Armie Hammer) das erste Mal sieht und sich Hals über Kopf in ihn verliebt.

Blau ist eine warme Farbe

Auf dem Weg zu einem Date begegnet die 15-jährige Adèle (Adèle Exarchopoulos) auf der Straße Emma (Léa Seydoux). Liebe auf den ersten Blick? Adèle ist sich nicht sicher, schließlich steht sie auf Männer – oder? Fest steht: Die Schülerin kann die Frau mit den kurzen, blauen Haaren nicht vergessen. Zufällig treffen sie sich in einer Bar wieder. Ob Emma sich ebenfalls an Adèle erinnert? Einen Einblick in die Story bekommst du hier.

Hitch

Manche Menschen haben kein Talent zum Dating. Doch das ist nicht schlimm – dafür gibt es Hitch (Will Smith). Er ist selbsternannter Date-Doktor und weiß, was Frauen wollen. Somit verhilft er Männern zu Dates und gibt ihnen Flirt-Tipps. Doch dass er sich überschätzt, muss ihm erst Sarah (Eva Mendes) beibringen. Kaum dass er sie kennt, bekommt der Date-Doktor Probleme.

Bridget Jones

Den Namen Bridget Jones kennt wohl jeder – egal, ob man die Filme gesehen hat oder nicht. Bridget (Renée Zellweger) nimmt dich mit in ihr chaotisches Dating-Leben. Hin- und hergerissen zwischen dem vernünftigen Softie Mark Darcy (Collin Firth) und dem Bad Boy Daniel (Hugh Grant) manövriert sie sich von einem Chaos ins nächste. Íhren Charme und Witz verliert sie dabei nicht. Hier findest du den Trailer des ersten Teils „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“.