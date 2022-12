Die 25 besten Filme 2022 – Skurril, düster und humorvoll

Auch das Jahr 2022 trumpfte mit zahlreichen neuen Filmveröffentlichungen auf, die sowohl im Kino als auch bei Streamingdiensten ihre Zuschauer sammelten. Darunter fand sich auch ein die 13 Jahre lange erwarteten Fortsetzung eines Megablockbusters. Diese Filme zählen zu den 25 besten Filmen des Jahres 2022.

Die 25 besten Filme des Jahres 2022

Im Internet kursieren unzählige Listen der besten Filme des Jahres 2022 – und häufig ähneln sie sich kaum. Das verdeutlicht bereits, wie schwierig es sein kann, die besten Filme des Jahres zu küren. Sowohl angesehene Kritiker als auch ausgewiesene Filmexperten können sich nur schwerlich auf eine übersichtliche Liste der besten Filmtitel eignen. Ebendarum fließen heutzutage viele Faktoren in die Onlinebewertung von Filmtiteln ein. Sei es eine Kooperation verschiedener Redaktionen, wie FILMSTARTS und Moviepilot sie pflegen oder die Filmdatenbank IMDb, die auf zahlreiche Userbewertungen über lange Zeit hinweg setzt. Unter diesen Perlen findet sich für jeden Geschmack ein passender Filmtitel.

Die 25 besten Filme des Jahres 2022 in der Übersicht:

Die Top 3 des Jahres 2022 im Detail

Die Top 3 Filme des Jahres 2022 lassen sich mit skurril, düster und humorvoll wohl am besten zusammenfassen. Ein jeder von ihnen stach aus der Masse an Filmtiteln in diesem Jahr hervor. Solltest du einen der Top 3 Filme oder einen anderen Titel aus der Bestenliste zum Streamen suchen, kann dir diese Seite helfen. Dort kannst du sehen, auf welchen Streaming-Plattformen dein Wunschtitel zurzeit verfügbar ist.

Everything Everywhere All at Once

Du suchst nach einem Film, der besonders aus der Masse hervorsticht? Dann solltest du „Everything Everywhere All at Once” einschalten. „Everything Everywhere All at Once“ kombiniert Multiversen sowie skurrile Handlungsstränge mit einer vielschichtigen Familiengeschichte, die Themen wie Migration, Entfremdung und Depressionen behandelt. Diese ungewöhnliche Mischung sorgt für ein interessantes Feuerwerk an Eindrücken, das den Zuschauer auch nach über eine Stunde Filmdauer effektiv an die Handlung zu binden weiß. Im Mittelpunkt der Filmhandlung steht die Chinesin Evelyn, die einen Waschsalon in den USA betreibt und sich dazu mit Familie und Finanzamt auseinandersetzen muss. Ausgerechnet während einer Steuerprüfung wird sie in ein Multiversum katapultiert.

Everything Everywhere All at Once – Topfilm des Jahres

Nope

Bei „Nope“ handelt es sich um einen Sci-Fi-Film mit Horrorelementen und einer wohldosierten Prise Humor. In Jordan Peeles neustem Blockbuster geht es um die Geschwister OJ und Emerald Haywood, die die Ranch ihres verstorbenen Vaters und Pferdetrainerlegende Otis Haywood Sr. übernehmen. Da die beiden sich nicht mehr imstande sehen, die Ranch zu finanzieren, soll ein Verkauf an Hollywood-Kinderstar Ricky „Jupe“ Star das Erbe der Familie bewahren. Doch schon bald bemerken OJ und Emerald unerklärliche Phänomene, die mitten sich mitten auf ihrer Ranch ereignen. Jorden Peele weiß als ehemaliger Comedy-Star mit „Nope“ exakt die richtige Menge an Humor mit Sci-Fi- und Horrorelementen zu vermengen. Dadurch entsteht ein mitreißender und unterhaltsamer Blockbuster, der den Zuschauer in die Geschichte zieht.

Nope – witziger Sci-Fi-Film mit Horrorelementen

The Batman

Die düstere Comic-Verfilmung von Matt Reeves entführt Zuschauer in ein dunkles Gotham City, indem ein Serienkiller sein Unwesen treibt. Robert Pattinson (bekannt aus „Twilight“) verleiht Gothams bekanntestem Rächer dabei sein neues Gesicht und liefert eine überzeugende Darstellung. Die Handlung des Films setzt zwei Jahre nach Bruce Waynes Wandel zum Rächer ein. In dem Versuch einen gefährlichen Serienkiller inmitten von Gotham City zu stoppen, muss Batman zahlreiche hinterlassene Rätsel des Mörders lösen. Dabei verwischt der Film geschickt die Grenzen zwischen gut und böse und lässt den Zuschauer tiefer in die Abgründe der Menschheit eintauchen. „The Batman“ überzeugt daher nicht nur als vielleicht düsterste, sondern auch besonders fesselnde Comic-Adaption des bekannten Superhelden.