Disney+ im Mai: Diese Star Wars-Neuigkeiten und Highlights kommen jetzt

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Mai bei Disney+: Star Wars Day

„May the force be with you.“ Dieser Satz ist unbestreitbar eines der bekanntesten Film-Zitate unserer Zeit und begeistert auch heute noch, über vier Jahrzente später, junge und junggebliebene Star Wars Fans auf der ganzen Welt.

Pünktlich zum vierten Mai (engl. May the Fourth) – dem internationalen Star Wars Tag – präsentiert Disney+ gleich zwei „galaktische Neuheiten“: die Emmy-nominierte Serie „Star Wars: Visionen“ startet mit neun brandneuen animierten Kurzfilmen ihre Volume 2. Durch verschiedene Animationsstile aus einer Vielzahl von Ländern und Kulturen bietet Volume 2 eine dynamische, neue Perspektive auf den sagenumwobenen Mythos Star Wars. Auch für die Jünglinge unter den Star Wars Fans gibt es Neuigkeiten, denn mit „Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ startet die erste Serie, die speziell für die Vorschul-Kids kreiert wurde und ihnen die ersten Schritte in die Star Wars Galaxis ermöglicht. Neben neuen Charakteren wie den Jünglingen Kai Brighstar oder Lys Solay sind auch einige bekannte Helden wie Jedi-Meister Yoda Teil der neuen fantastischen Animationsserie.

Star Wars: Visionen – Volume 2 (ab 4. Mai)

Star Wars: Die Abenteuer der Jungen Jedi (ab 4. Mai)

The Mandalorian – Staffel 1-2

Das Buch von Boba Fett

Rogue One: A Star Wars Story

Andor

Star Wars: Die dunkle Betrohung

Star Wars: Eine neue Hoffnung

Star Wars: Das Erwachen der Macht

Star Wars: The Bad Bach – Staffel 1&2

Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin – ab 2. Mai

Basierend auf einer inspirierenden und wahren Geschichte erzählt die Serie von Miep Gies. Miep ist eine junge, unbekümmerte Frau mit eigener Meinung – in einer Zeit, in der Meinungen den Tod bedeuten konnten – die von Otto Frank um Hilfe gebeten wird, seine Familie während des 2. Weltkrieges vor den Nazis zu verstecken.

Mit modernem Feingefühl entstaubt „Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin“ die Vergangenheit und verleiht Mieps Geschichte Aktualität und Relevanz. Die Serie versetzt das Publikum in Mieps Lage und stellt die Frage, was die Zuschauer und Zuschauerinnen an Mieps Stelle getan hätten und ob sie in der heutigen Zeit den Mut hätten, sich dem Hass ebenso zu stellen. Einige sahen zu, Miep stand auf.

Ed Sheeran: The Sum Of It All – ab 3. Mai

Zum allerersten Mal öffnet der globale Superstar Ed Sheeran die Türen für einen grundehrlichen Einblick in sein Privatleben, während er die universellen Themen erkundet, die seine Musik inspirieren. Die Serie folgt Ed, nachdem er lebensverändernde Neuigkeiten erfährt, und zeigt seine Herausforderungen und Triumphe während der schwersten Zeit seines Lebens. Die vierteilige Original-Serie zeigt exklusives Videomaterial hinter den Kulissen seiner kultigen Hits, noch nie gezeigtes persönliches Archivmaterial mit seiner Familie und Freunden, sowie epische Stadionauftritte, die einen Einblick in Eds Welt geben.

Alle Neustarts bei Disney+ im Mai im Überblick

2. Mai

Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin (National Geographic)

3. Mai

Psy Summer Swag 2022 (Star)

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 2 (Star)

Ed Sheeran: The Sum Of It All (Disney)

5. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 2 (Star)

Planners – Staffel 1 (Star)

Taste the Nation with Padma Lakshmi – Staffel 1 (Star)

John F. Kennedy – Tatort Dallas (Star)

Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern (Star)

Untreu (Star)

6. Mai

Tengoku-Daimakyo – Staffel 1 (Star)

10. Mai

Lambert vs. Lambert – Staffel 1 (Star)

The Cleaner: Tatortreiniger UK – Staffel 1 (Star)

Born This Way – Staffel 1 (Star)

Car SOS – Staffel 10 (National Geographic)

Der Tatortreiniger – Staffel 1-7 (Star)

Tiny Beautiful Things (Star)

The Muppets Mayhem (Disney)

12. Mai

Explorer: Die tiefste Höhle (National Geographic)

I Want a Baby (Star)

Meine Frau, die Spartaner und ich (Star)

Crater (Disney)

17. Mai

A Million Little Things – Staffel 4 (Star)

Up Here – Staffel 1 (Star)

Justified – Staffel 1-6 (Star)

Fabriken der Superlative – Staffel 1 (National Geographic)

19. Mai

Noah (Star)

White Men Can’t Jump (Star)

24. Mai

American Born Chinese (Disney)

25. Mai

The Kardashians – Staffel 3 (Star)

Kocktails with Khloé – Staffel 1 (Star)

26. Mai

Wild Life: Ein Leben für die Natur (National Geographic)

Die Giraffen Arche (National Geographic)

Street Kings (Star)

31. Mai

The Actress – Staffel 1 (Star)

Noch nicht ganz tot – Staffel 1 (Star)

Ultra Violet & Black Scorpion – Staffel 1 (Disney)

Will Trent (Star)

