Quentin Tarantino. Der Name des Regisseurs steht für sich sowie damit auch Filme, die in einem ganz eigenen Stil kommen. Schon Anfang der 1990er versuchte sich Tarantino an einem Westernfilm; knapp zwanzig Jahre später kam ein zweiter Versuch. Und genau dieser findet seinen Weg zu Amazon Prime Video.

Brutaler Western in Tarantino-Manier

Wie bereits erwähnt, bringen Filme des US-Regisseurs zumeist einige Merkmale mit sich. Tarantinos Werke zeichnen sich etwa durch lange Kamerafahrten aus, viele Aufnahmen aus Kofferräumen heraus oder durch die Involvierung von spezifischen Gegenständen, etwa Chevrolets. So auch in dem 2015 erschienenen Western „The Hateful Eight“ – zumindest teilweise. Der Western von 2015 ist außerdem in verschiedene Kapitel eingeteilt, die alle miteinander verknüpft sind und entwickelt sich zum Western-Kammerspiel.

Nach seiner Veröffentlichung wurde der Film heiß diskutiert, wobei die Rezensionen sehr gemischt ausfallen. Insgesamt kann „The Hateful Eight“ letztlich etwa in der Filmdatenbank IMDb eine Sternebewertung von 7,8/10 und bei Rotten Tomatoes einen Score von 75 Prozent einfahren.

Ab sofort ist der Western nun bei Amazon Prime Video zu sehen, und das für Abonnenten ohne Aufpreis. Alternativ ist „The Hateful Eight“ auch bei Netflix im Stream verfügbar.

The Hateful Eight: Darum geht es im Western

Wir finden uns in Wyoming einige Jahre nach dem Bürgerkrieg wieder. Mitten durch den Schnee kämpfen sich der Kopfgeldjäger John Ruth (Kurt Russel) und seine Gefangene Daisy (Jennifer Leigh) in einer Postkutsche, um nach Red Rock zu kommen. Auf dem Weg in die kleine Stadt treffen sie auf den Ex-Soldaten sowie Kopfgeldjäger Marquis Warren (Samuel L. Jackson) und Chris Mannix (Walton Goggins), seines Zeichens neuer Sheriff von Red Rock. Die Gruppe gerät in einen Schneesturm, sodass sie Zuflucht in einer nahegelegenen Hütte suchen muss.

Doch dort wartet eine vermeintlich böse Überraschung auf sie – denn die Hütte ist bereits durch den Mexikaner Bob (Demian Bichir), Oswaldo (Tim Roth), den Cowboy Joe Gage (Michael Madsen) und den General Sanford Smithers (Bruce Dern) besetzt. Die bunte Mischung macht der Gruppe eng zusammengepfercht zu schaffen. Schnell entstehen Spannungen, die sich zu brutalen Kämpfen hochschaukeln. Es ist nur eine Frage der Zeit, welche Personen die Hütte wieder lebend verlassen werden.