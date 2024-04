Die Adaption von Videospielen scheint im Trend zu liegen – und liefert entsprechende Erfolge. „Fallout“ ist keineswegs das einzige Projekt, das Zuschauer zu fesseln verspricht. Besonders erfolgreich waren unter anderem die Serienadaption von „The Last of Us“ durch HBO sowie „Der Super Mario Bros. Film“ von Aaron Horvath und Michael Jelenic. Dabei sind sie nicht die einzigen Videospiele, die eine Verfilmung erhielten. Zahlreiche Videospiele wurden in den vergangenen Jahren als Film adaptiert. Die jüngsten Adaptionen öffneten mit ihren Erfolgen jedoch die Türen für größere und teurere Adaptionen. Lange Zeit herrschte Stille um die geplante Serienadaption von „Fallout“. Jetzt öffnen sich am 11. April 2024 endlich die Türen der Vaults auf Prime Video und lassen Zuschauer wie Vault-Bewohner in eine Welt treten, die von einem radioaktiven Fallout zerstört wurde. Doch Totgeglaubtes lebt bekanntlich umso länger.

„Fallout“-Serie erhält zweite Staffel vor Beginn

Wer sich bereits auf die Serie gefreut hat, muss nicht mehr um eine zweite Staffel bangen. Es gilt bereits als bestätigt, dass „Fallout“ eine zweite Staffel erhalten wird. Die Meldung stammt allerdings in diesem Zug nicht von Amazon selbst, sondern von der California Film Commission, wie Variety berichtet. Diese verkündete jüngst, dass verschiedene Serien mit großzügigen 152 Millionen Dollar an Steueranreizen unterstützt werden sollen. Die zweite Staffel von Fallout allein erhält dabei eine Förderung von 25 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug soll die Produktion von New York und Utah durch Amazon nach Kalifornien verlegt werden. Fans dürften dabei in der finalen Fassung der zweiten Staffel vermutlich keinen Unterschied bemerken.

Davon handelt die Videospiel-Adaption

Die „Fallout“-Serie soll zwar in der gleichen Welt angesiedelt sein, in der auch die Videospiel-Reihe spielt, nicht jedoch die Handlung der Spiele nacherzählen. Bethesda-Chef Todd Howard hat die klare Regel formuliert, dass die Serie nicht die Geschichten des Spiels aufgreifen darf. Die kritischen Fans des Original-Franchise zufriedenzustellen, dürfte jedoch keine leichte Aufgabe sein. Seit der erste Teil der Videospiel-Reihe in den späten 90er startete, erfreut sie sich einer großen Fanbase. Um sich von der Handlung der Spielreihe abzuheben, konzentriert sich die Serie verstärkt auf das Leben in den Schutzbunkern, in denen die Menschen nach einer atomaren Katastrophe untergekommen sind.

Diese sogenannten „Vaults“ dienen als Schutz vor der radioaktiven Strahlung auf der Erde. Die Serie setzt 200 Jahre nach der atomaren Katastrophe ein und setzt eine optimistische Bewohnerin aus Vault 33, Lucy (Ella Purnell), in den Mittelpunkt der Handlung. Während sie sich das erste Mal aus dem Vault auf die Oberfläche der Erde hinauswagt, trifft sie auf den mysteriösen Kopfgeldjäger Ghoul (Walton Goggins) sowie den jungen Soldaten Maximus der Brotherhood of Steel (Aaron Moten). Schnell muss Lucy an der Oberfläche feststellen, dass die Welt dort oben nicht ist, was sie erwartet hat. Einen ersten Vorgeschmack auf die Handlung der Serie kannst du dir in diesem offiziellen Trailer verschaffen: