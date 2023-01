„The Last Of Us“: Fantastische Neuigkeiten für alle Fans

Serienfans, die von „The Walking Dead“ und den zahlreichen Spin-Offs inzwischen ziemlich gelangweilt sind, können seit wenigen Wochen auf eine Zombie-Serie etwas anderer Machart setzen: „The Last Of Us“. Auf Basis des gleichnamigen Computerspiels wandeln darin zwar ebenfalls Untote durch eine apokalyptische Welt. Allerdings nicht im Schneckentempo, sondern ungleich schneller; turbulente Verfolgungen inklusive. Das bringt eine neue Form von Action mit sich, die man in „The Walking Dead“ zuletzt oft vergeblich suchte. Seit Mitte Januar läuft die erste Staffel von „The Last Of Us“ bei Sky und dem angeschlossenen Streamingdienst Wow und schon jetzt steht fest: Eine zweite Staffel wird demnächst folgen.

Staffel 1 von „The Last Of Us“ ist enorm erfolgreich

In den USA ist die erste Staffel von „The Last Of Us“ schon jetzt ein gewaltiger Erfolg. Nur „House of the Dragon“ war bei HBO noch erfolgreicher. Auch in Deutschland ist der Serie bei Sky nach Angaben des Senders ein famoser Start gelungen. Auch hierzulande war auf der Sky-Plattform und beim Streamingdienst Wow nur „House of the Dragon“ noch erfolgreicher. Da verwundert es wenig, dass die Macher hinter der Serie schon jetzt den Start der zweiten Staffel ankündigen.

HBO-Managerin Francesca Orsi ist bereits Feuer und Flamme. Den Produzenten sei es gelungen, mit der ersten Staffel von „The Last Of Us“ ein Genre zu definieren. „Nach dieser unvergesslichen ersten Staffel kann ich es kaum erwarten, zu sehen, wie sich das Team in Staffel 2 erneut selbst übertrifft.“ Unter anderem in Deutschland wurde die Serie zuletzt in Kritiken mit überraschend deutlichen Worten gefeiert. So schrieb etwa die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Ab sofort müssen sich Game-Verfilmungen an ‚The Last Of Us‘ messen lassen.“

Worum geht es in „The Last Of Us“ überhaupt?

Besonders ist „The Last Of Us“ nicht nur aufgrund der teilweise ausgesprochen imposanten Bilder. Auch vor dem Hintergrund, dass die Action-Drama-Serie fortlaufend Erinnerungen an die Corona-Pandemie weckt, sorgt sie für so manche Gänsehautmomente.

Die Geschichte der Serie spielt 20 Jahre nachdem die moderne Zivilisation von einer verheerenden Pilzepidemie heimgesucht und anschließend zerstört wurde. Der brutal gewordene Schwarzhändler Joel wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Denn Ellie hat sich zwar ebenfalls mit dem Pilz infiziert, verwandelt sich aber nicht zu einem Zombie.

Auf dem Weg zu ihrem Ziel müssen sich Joel und Ellie vielen Herausforderungen stellen.

Ellie soll die Menschheit retten

Das junge Mädchen ist deswegen die große Hoffnung für die komplette noch verbliebene Menschheit, die sehnlichst auf ein Gegenmittel wartet. Denn nur mit einem Gegenmittel ist ein freies Leben ohne geschlossene, streng bewachte und autoritär geführte Quarantänezonen überhaupt wieder vorstellbar. Bloß müssen sich Joel und Ellie auf ihrer Reise zum Ziel immer neuen Herausforderungen stellen und ums Überleben kämpfen.