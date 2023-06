TV-Tipp zum Wochenende: Bester Film des Jahres 2 Monate nach Kinostart im Stream verfügbar

Vor etwas mehr als zwei Monaten eroberte der „Super Mario Bros.“-Film die Kinosäle. Mit einer Mischung aus nostalgischem Charme und kreativen Neuerung konnte er zahlreiche Zuschauer begeistern. Er gilt als bester Film des Jahres, den du ab sofort auch zu Hause sehen kannst. Die Wahl hast du dabei zwischen der Leih- und Kaufoption bei Amazon Prime Video.

Bester Film des Jahres – „Super Mario Bros.“

Die Erwartungen an den „Super Mario Bros.“-Film fielen hoch aus. Das Mario-Franchise erfreut bereits seit 1985 großer Beliebtheit. Dabei wissen viele Videospiel-Freunde nicht, dass der spring-freudige Klempner bereits Jahre zuvor seinen ersten Auftritt erlebte. Die Figur wurde das erste Mal in dem bahnbrechenden Arcade-Spiel „Donkey Kong“ eingeführt. Damals hieß „Mario“ noch „Jumpman“ und war Tischler statt dem späteren Klempner. Seither hat Mario einiges hinter sich. Die Spielfigur hat sich in drei Jahrzehnten einen Platz in über zweihundert Videospielen verdient. Der dieses Jahr erschienene „Super Mario Bros.“-Film ist somit eine schöne, neue Ergänzung zum Franchise. Dabei war er keineswegs der erste Versuch. Schon 1993 versuchte man sich an einer realen Filmumsetzung des Videospiels – die jedoch katastrophal scheiterte.

Mario-Film lässt Konkurrenz weit hinter sich

Vom Scheitern des „Super Mario Bros.“-Animationsfilm kann keine Rede sein. Die Kinocharts lassen hier keinen Zweifel zu, er ist der erfolgreichste Film des Jahres. Bisher spielte der Film über 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Trotz der Beliebtheit des Kult-Klempners hat der große Abstand des Films zu anderen Titeln dieses Jahres überrascht. „Fast X“ erreichte mit knapp 700 Millionen US-Dollar Einnahmen etwas mehr als die Hälfte, „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“ erzielte hingegen nur 476 Millionen Dollar. Der Film handelt von den Brüdern Mario und Luigi, die gemeinsam eine kleine Klempner-Firma gegründet haben. Bisher bleibt der Durchbruch des Unternehmens jedoch aus. Als Brooklyn unter Wasser steht, wittern die beiden Brüder ihre Chance zu glänzen und wollen den Stadtbezirk vor dem Untergang retten. Stattdessen soll alles anders kommen. Auf der Suche nach der Ursache für die Überflutung werden die beiden durch ein Portal in eine fremdartige Welt gesaugt und dabei getrennt.

Ab sofort kannst du den Film direkt bei Amazon Prime Video streamen. Die SD-Ausführung kostet dich dabei 11,99 Euro, die HD-Ausführung 13,99 Euro sowie die UHD-Variante 16,99 Euro. Ab sofort kannst du den Film auch gegen eine Leihgebühr ausleihen. Fans von physischen Kopien können ebenso die DVD-, Blu-ray- und 4K-Blu-ray-Variante des Films kaufen. Für die Blu-ray musst du 16,99 Euro investieren, die 4K-Blu-ray kostet dich sogar 24,99 Euro. Die DVD-Variante ist mit 14,74 Euro günstiger zu haben.