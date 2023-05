Kampf gegen die Mafia: Dieser Action-Film kommt bald ins Kino

Der erste und zweite Teil der Filmreihe „The Equalizer“ vom Regisseur Antoine Fuqua basiert auf einer Fernsehserie aus den 1980er-Jahren. In den zwei Filmen klärt Robert McCall (Denzel Washington) kleinere und größere Probleme seiner Mitbürger. Doch falls es sich um ein größeres Problem handelte, griff er auf seine alten Kontakte und reichlich Kampferfahrung zurück.

Action-Film: Doch keine Ruhe für Robert McCall?

Nun soll am 31. August 2023 der dritte Teil der Filmreihe, „The Equalizer 3“, in die Kinos kommen. Robert McCall sorgt dieses Mal für Gerechtigkeit im Süden Italiens. Eigentlich will er es sich dort gut gehen lassen, aber auch in einem vermeintlichen Paradies holt ihn seine Vergangenheit und das Böse ein. Er legt sich sogar mit der Mafia an, um seine neue Bekanntschaft zu schützen.

Da der Action-Film in der Region um Sardinien gedreht wird, könnte es sich um die Cosa Nostra oder die Camorra handeln, gegen die Robert McCall kämpfen muss. In dem Blockbuster werden neben Washington weitere bekannte Gesichter vertreten sein, darunter David Denman, Sonia Ben Ammar und Gaia Scodellaro. Neben viel Zuspruch aus der Fangemeinde lobt ihn auch Schauspiel-Kollege Liam Neeson für seine schauspielerische Leistung. In einem Interview mit Slashfilm sagte Neeson: „Ich habe ihn auf der Bühne gesehen. Ich habe eine Menge seiner Filme gesehen. Ich liebe die „Equalizer“-Filme. Er kann Stärke und Stabilität zeigen und gleichzeitig eine Verletzlichkeit.“

Du möchtest dir schon jetzt einen ersten Eindruck von dem neuen Hollywood-Blockbuster verschaffen? Hier kannst du dir den Trailer zu „The Equalizer 3“ anschauen:

„The Equalizer 3“: Abschied von der Filmreihe

Wahrscheinlich ist „The Equalizer 3“ der Abschluss der beliebten Actionreihe, berichtet kino.de. Somit ist es umso wichtiger, noch offenstehende Fragen über McCalls Vergangenheit zu beantworten. Die Absicht vom Regisseur Fuqua ist es, ein befriedigendes Ende abzuliefern. Deswegen habe er sich auch entschieden, einen dritten Film zu drehen.