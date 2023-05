Kinostart von Teil 3: Dieser Marvel-Kracher läuft diese Woche an

Lange mussten sich Fans auf den dritten Teil des Action-Abenteuers „Guardians of the Galaxy“ gedulden. Einige Zeit bangte man sogar um die Fortsetzung, um die chaotisch-sympathische Heldentruppe. Denn im Juni 2018 kündigte Disney Regisseur und Drehbuchautor James Gunn aufgrund von kontroversen, alten Tweets. Viele Stars und Fans forderten damals Gunns Rückkehr und anscheinend stießen diese Forderung nicht auf taube Ohren. Seit März 2019 kehrte Gunn für den dritten Teil von „Guardians of the Galaxy“ zu Disney zurück.

„Guardians of the Galaxy 3“ – Abschluss der Marvel-Trilogie

Der dritte Film des humorvollen Action-Abenteuers soll zugleich der letzte Teil bleiben. Allzu viele Details über die Handlung des letzten Films sind noch nicht bekannt. Allerdings hat Gunn bereits vor Beginn der Dreharbeiten verraten, dass eine der Figuren sterben wird, weshalb man von einem Abschluss der Filmreihe ausgeht. Wen genau es im Film treffen wird, ist noch nicht bekannt. Der Trailer des Films lässt viel Raum für Spekulation unter Fans der Filmreihe. Dafür weiß man bereits, dass das komplette Team der bisherigen Filme zurückgekehrt ist. Zusätzlich ergänzen einige neue Schauspieler den Cast.

Hauptfeind der bunten Heldentruppe soll in „Guardians of the Galaxy 3“ ein künstlich geschaffenes Wesen namens Adam Warlock sein. Ebenso auf der Seite der Gegenspieler befindet sich ein Wesen namens High Evolutionary, das einst ein Wissenschaftler war, der den eigenen Experimenten zum Opfer fiel. Der Trailer des Films lässt bereits erahnen, dass sich die Reihe mit einem ordentlichen Feuerwerk verabschieden wird:

Ältere „Guardians of the Galaxy”-Filme bei Disney+

Wer die älteren beiden Filme um die sympathische Chaostruppe noch einmal vor dem Kinostart von Teil 3 sehen will, findet diese auf Disney+. Neben dem ersten und dem zweiten Kinofilm bietet dir Disney+ noch einige weitere Inhalte um die Guardians an. Zum einen wäre da die Serie „I am Groot“ mit Vin Diesel und Bradley Cooper, zum anderen gab es ein exklusives „Guardians of the Galaxy Holiday Special“ mit der gesamten Crew. Da einige der Guardians zudem bereits einen Gastauftritt in Thor 4 erhalten haben, könnten auch nach dem Ende der Filmreihe weitere Crossover zwischen MCU-Reihen erfolgen. Man sollte die Hoffnung auf weitere Inhalte somit nicht vollkommen abschreiben. Hier gelangst du zu den jeweiligen Filmen und Specials auf Disney+: