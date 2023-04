Den neusten MCU-Blockbuster kannst du vor Disney-Start streamen

Im vergangenen Februar startete Phase 5 des Marvel Cinematic Universe mit dem Superhelden-Duo Ant-Man und Wasp. Solltest du den Kino-Start von „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ verpasst haben, musst du nicht länger auf Disney+ warten. Ab sofort kannst du den neusten MCU-Blockbuster auf zahlreichen Streaming-Diensten kaufen, um ihn dir in Stream anzusehen. Eine Ausleih-Variante führen die Streaming-Anbieter zurzeit noch nicht.

„Ant-Man and The Wasp: Quantumania” jetzt als Streaming-Version zu kaufen

Fans der MCU-Reihe „Ant-Man“ müssen noch auf einen offiziellen Starttermin für den dritten Teil auf Disney+ warten. Immer wieder variiert Disney+ bei seiner Veröffentlichungsstrategie auf dem eigenen Streaming-Dienst. Während sich manche Titel bereits nach etwas über einem Monat in der Streaming-Bibliothek fanden, vergingen bei anderen beinahe drei Monate. Wer nicht länger auf die kommende Veröffentlichung warten will, muss das jedoch nicht. Seit Kurzem ist der MCU-Blockbuster in einer Kauf-Version bei verschiedenen Anbietern wie Amazon, Apple, Magenta TV sowie im Sky Store verfügbar.

Amazon bietet den Film dabei in drei unterschiedlichen Versionen an, deren Preis variiert. In der Ultra-HD- sowie HD-Ausführung zahlst du jeweils 13,99 Euro für den Filmtitel. In der SD-Ausführung kostet dich der Blockbuster lediglich 11,99 Euro. Am 8. Juni erscheint der Film regulär als DVD, Blu-Ray sowie UHD-Disc. Die Preise variieren dabei von 9,99 Euro für die DVD-Version bis zu 32,99 Euro für die 4K-Variante. Sämtliche Disc-Ausführungen kannst du bereits jetzt vorbestellen.

Darum geht es

Der dritte Ant-Man-Film handelt von Scott Lang (Paul Rudd), der sein Superhelden-Dasein als Ant-Man und Wasp mit seiner Partnerin Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) genießt. Trotz gelegentlicher Verwechslungen mit Spider-Man hat Scott keinen Grund sich zu beklagen. Lediglich die verlorene Zeit mit seiner Tochter Cassie, die inzwischen 18 Jahre alt ist, kann nicht zurückgeholt werden. Als Cassie durch einen Unfall in das Quantenreich geschickt wird, müssen Scott und Hope ihr folgen. Dazu benötigen sie die Hilfe der Wissenschaftler Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) und Dr. Hank Pymp (Michael Douglas).

Das Quantenreich stellt eine eigenständige Welt voller unbekannter Gefahren wie neuartiger Kreaturen dar, über die Ant-Man und Wasp nur wenig wissen. Inmitten dieser fremden Welt trifft Scott schließlich auf Kang (Jonathan Majors). Einen Eindruck des Films kannst du dir bereits über den offiziellen Trailer zu „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ verschaffen:

