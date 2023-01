„Ant-Man and The Wasp: Quantumania“: Diese Details verrät der neue Trailer

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und Disney hat eine Neuigkeit nach der anderen für Marvel-Fans im Gepäck. Jüngst wurde nicht nur bekannt, dass „Black Panther: Wakanda Forever“ schon bald ins Netz kommt. Nun wirft der nächste Film aus dem MCU-Universum seine Schatten voraus und es gibt neue Details zu „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“.

Neuer Trailer zu „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“

2023 ist ein besonderes Jahr für Marvel-Fans, denn: Eine neue Phase wird eingeläutet. Mit dem Kinostart von „Black Panther: Wakanda Forever“ im November schloss sich die vierte Phase des MCU. Phase 5 eröffnet in diesem Jahr „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“, der als erster Marvel-Film 2023 in den Kinos starten wird.

2022 veröffentlichte Marvel schon einen ersten Trailer, jetzt gibt es eine weitere Vorschau, die neue Details zum Superhelden-Film verrät. Und diese zeigt, dass sich Ant-Man noch weiter in das Multiverse begibt, als es Doctor Strange im Frühjahr 2022 noch war. Den Szenen zufolge erscheint Kang (Jonathan Major) zwar, jedoch in einer anderen Version, als bislang bekannt. Zu sehen war er unter anderem in „Loki“, wo er die Aufspaltung des Universums in verschiedene Parallelzeiten verhindern wollte. In „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ bekommt es die Ant-Gang jetzt mit einer bösen Version von Kang zu tun, der durch Raum und Zeit reisen kann.

Sie kehren in ein Universum zurück, nachdem sie Janet van Dyne aus dem Quantenreich gerettet hat. Dort angekommen, versucht Scott (Paul Rudd) die verlorene Zeit mit seiner Tochter Cassie (Kathryn Newton) nachzuholen. Er hielt sie zuletzt in den Armen, als sie noch ein kleines Mädchen war. Um das zu erreichen, geht Scott dem Trailer zufolge einen Deal mit Kang ein. Doch das geht fürchterlich schief.

MCU-Film führt neuen Superschurken ein

Die Figur des Kang scheint damit die Position von Thanos einzunehmen, jenem Bösewicht, der Ende der vierten Phase besiegt wurde. Kang könnte somit nicht nur in der fünften, sondern auch sechsten Phase des MCU eine wichtige Rolle spielen.

Für Hauptdarsteller Paul Rudd ist es das dritte Mal in der Rolle des Ant-Man. Neben ihm sind außerdem erneut Michelle Pfeiffer und Michael Douglas sowie Bill Murray im Superhelden-Film zu sehen.

„Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ startet am 15. Februar in deutschen Kinos. 2023 werden außerdem „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ am 5. Mai und „The Marvels“ am 28. Juli erwartet.