Johnny Depp: Bilder zeigen seine erste Rolle nach drei Jahren

„Der Frauenschläger“ ist nur eine der vielen Schlagzeilen, mit denen sich Johnny Depp in den vergangenen Jahren auseinandersetzen musste. Es folgten der Verlust von Rollen, wie die des Grindelwald in „Phantastische Tierwesen“, und eine Schlammschlacht mit Ex-Frau Amber Heard. Doch das Blatt hat sich gewendet und Johnny Depp ist nun in seiner ersten Rolle nach drei Jahren zu sehen.

Johnny Depp feiert Comeback auf der Leinwand

Schon kurz nach Ende des Verleumdungsprozesses zwischen Johnny Depp und Amber Heard wurde bekannt, dass der Hollywood-Schauspieler in einem neuen Film eine tragende Rolle spielen wird. Depp schlüpft dabei in die Rolle der historisch realen Person König Ludwig XV., der im 18. Jahrhundert lebte. Eine Geschichte, die sich vor allem um die Beziehung zwischen dem König und seiner Mätresse dreht.

Und das löste nicht nur zurzeit König Ludwigs XV. einen handfesten Skandal aus, sondern auch in der französischen Verfilmung. Die Geschichte basiert auf dem Leben der Marie Jeanne Bécu respektive du Barry (Maïwenn Le Besco), die Mitte der 1700er-Jahre in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Eines Tages holt sie der französische König an den Hof, wo sie in ihren letzten Lebensjahren zu seiner Mätresse wird. Eine Entscheidung, die Konsequenzen hat.

Der Film „Jeanne du Barry“ wird nicht nur von der Französin Maïwenn Le Besco produziert, sie spielt zeitgleich auch die Titelrolle. Bekannt ist sie von Filmen wie „Mein ein, mein alles“. Obgleich es noch dauert, ehe der Film ins Kino kommt, sind jetzt bereits erste Bilder vom Set veröffentlicht worden. Zu sehen ist Johnny Depp in Königsrobe und Marie Jeanne Bécu im Arm, die auf die verzwickte Geschichte bereits hinweisen.

Eine Szene aus dem Film „Jeanne du Barry“

„Jeanne du Barry“: Erst Kino, dann Stream

Laut dem US-Magazin Collider soll „Jeanne du Barry“ bereits in diesem Jahr ins Kino kommen, vorerst aber nur in Frankreich. Bei der Streaming-Lizenz konnte sich Netflix die Rechte sichern, sodass Depps Comeback 15 Monate später weltweit bei Netflix landen wird. Fans müssen sich, Stand jetzt, also bis 2024 gedulden, wenn sie den Film sehen wollen. Laut Bloomberg könnte diese 15-Monats-Frist aber auch nur für Frankreich gelten und der Film in anderen Ländern bereits früher bei Netflix zu sehen sein. Bestätigt sind diese Informationen aber nicht.