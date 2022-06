Johnny Depp und Amber Heard: Der Film, der zur Schlammschlacht führte, läuft jetzt kostenlos bei Amazon

Niemand ist derzeit wohl so oft in den Schlagzeilen vertreten, wie Johnny Depp und Amber Heard. Bis vor kurzem lieferten sich die Ex-Eheleute einen erbitterten Rosenkrieg vor Gericht – und das öffentlich. Die Geschichte begann bereits einige Jahre früher, mit einem Film. Und genau diesen gibt es jetzt kostenlos im Amazon Prime Abo.

Johnny Depp und Amber Heard: Dieser Film brachte sie zusammen

Abseits dieser Schlammschlacht sind Depp und Heard vor allem eines: gute Schauspieler, die bislang fest ins Ensemble der Hollywood-Größen zählten. 2011 begegneten sie sich bei den Dreharbeiten zu „The Rum Dairy“. In diesem Film schlüpft Johnny Depp in die Rolle des Journalisten Hunter S. Thompson, um dessen Lebensgeschichte es geht.

In „The Rum Dairy“ lebt der freischaffende, zwielichtige Journalist Paul Kemp (Depp) in den 1950er-Jahren in Puerto Rico. Durch ein Alkoholproblem konnte Kemp in New York keinen Fuß mehr fassen. Die Lösung? Den Lebenslauf frisieren und sich im Ausland bewerben. Gesagt, getan. Er landet in Puerto Rico, wo er fortan für die heruntergekommene örtliche Tageszeitung San Juan Star arbeitet. Von seinem Alkoholkonsum und einem Lotterleben hält ihn das trotzdem nicht ab: Mit seinem Mitbewohner Sala (Michael Rispoli) zieht er durch Bars, besäuft sich bis zur Besinnungslosigkeit und experimentiert mit der ein oder anderen Droge.

Während einer seiner durchzechten Nächte trifft er zufällig auf die attraktive Chenault (Amber Heard). Die ist allerdings bereits mit dem Spekulanten Sanderson (Aaren Eckhart) liiert, der Kemp in korrupte Geschäfte hineinzieht. Alles, was der Journalist will, ist Chenault. Ob die zwei es aus dem Sumpf der Skrupellosen herausschaffen?

„The Rum Diary“: So siehst du die Romanverfilmung

Wie eingangs erwähnt, ist „The Rum Diary“ jetzt kostenlos im Katalog von Amazon Prime Video enthalten. Ohne weitere Kosten kannst du den Film streamen, wenn du ein Prime-Abo hast, das dich 7,99 Euro im Monat kostet. Sonst ist der Film aktuell bei keinem anderen Streaming-Dienst verfügbar.