Düstere Superhelden-Serie: Jetzt startet Staffel 3 auf Netflix

Sie ist düster, voller Magie und Figuren, die durch die ein oder andere schwere Phase gehen. Sie könnte die Marvel-Serie von Netflix sein. Gepaart mit Action und viel schwarzem Humor ergibt „The Umbrella Academy“. Als die erste Staffel der Comicverfilmung 2019 bei Netflix startete, schlug sie ein wie eine Bombe. Jetzt kommt Staffel 3.

The Umbrella Academy: Darum gehts in Staffel 3

Kamen in Staffel 1 die sieben verlorenen Kinder des Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) zusammen, um ihren verstorbenen Adoptivvater zu beerdigen, müssen sich die Geschwister in Staffel 2 einmal mehr mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Denn durch eine Zeitreise von Nummer 5 landen sie im Jahr 1960, in Dallas. Doch das nicht ohne Folgen: Ein Kugelblitz sorgte dafür, dass einige Ereignisse aus der Welt geschafft wurden.

Nachdem sich die Welt dadurch nicht mehr an die Umbrella Academy, sondern nur an die Sparrow Academy erinnern kann, geraten die Mitglieder der Akademien in einen erbitterten Kampf. Das Problem: Alle sind scheinbar Kinder von Sir Hargreeves. Schnell brechen jedoch andere Probleme über die Umbrellas und Sparrows ein, was den Kampf völlig in den Schatten stellt. Eine unbekannte Macht stellt das Universum auf den Kopf, was die Hargreeves-Geschwister wieder in Ordnung bringen müssen. Die Frage ist: Schaffen die Geschwister es, zurück in ihr präapokalyptisches Leben zu gelangen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Comicverfilmung streamen: Wiedersehen mit alten Bekannten.

„The Umbrella Academy“ ist an der gleichnamigen Graphic Novel von Gabriel Bà und My Chemical Romance-Sänger Gerard Way angelehnt. Beide vorherigen Staffeln hielten sich inhaltlich größtenteils an das, was auch im Comic passiert. Somit kann man davon ausgehen, dass sich die Serienproduzenten auch in Staffel 3 an die gedruckte Vorlage hielten. Der Trailer gab nicht viel preis, lieferte dahingehend aber Hinweise, dass die Hargreeves-Geschwister zusammenarbeiten müssen und die Handlug im Hotel Oblivion spielt. Neben Elliot Page (Viktor) sind auch Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus) und Aidan Gallagher (Five) in der neuen Staffel zu sehen.

Die neuen Folgen kannst du ab sofort bei Netflix streamen, sofern du ein Abo des Streaming-Dienstes besitzt. Auch Staffel 1 und 2 sind noch im Stream verfügbar.